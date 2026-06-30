Войти
Газета.ru

«Ситуация меняется каждые два месяца»: Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России

463
0
0
Боевая подготовка операторов беспилотных систем
Боевая подготовка операторов беспилотных систем.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Белоусов: ситуация с защитой от дронов в России меняется каждые 2–3 месяца

Для борьбы с украинскими беспилотниками в России создают мобильные огневые группы, вооруженные FPV-перехватчиками, рассказал министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. По его словам, в войсках беспилотных систем активно используют возможности искусственного интеллекта, применяемого прежде всего для автозахвата целей и навигации. Министр отметил, что ситуация с защитой от БПЛА меняется каждые два-три месяца. О чем еще он говорил с военными журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Ситуация с защитой от беспилотников в зоне СВО и в регионах России меняется «буквально каждые два-три месяца», сообщил на встрече с военкорами министр обороны Андрей Белоусов. Беседа продолжалась около двух часов и в основном была посвящена системе противовоздушной обороны и ее элементам.



Белоусов отметил, что сейчас главная проблема — отсутствие единой системы, которая включала бы в себя малые системы ПВО для ликвидации дронов, средства оповещения об их приближении и так далее. По словам министра, с апреля такая система активно создается.

Белоусов рассказал, что во всех группировках российских войск выстроена эшелонированная система защиты от беспилотников противника.

«У нас стало активно внедряться, начиная с тактического звена и дальше, программное обеспечение, которое позволяет определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее»,

пояснил министр.

Он отметил, что для повышения ситуационной осведомленности в войсках создается единая информационная среда, во всех группировках внедряют дата-центры, которые обмениваются данными для повышения эффективности. Причем речь идет не только о системах ПВО.

«Войска беспилотных систем — там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделению ставят задачи: изолировать район, перерезать пути снабжения. Вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным DC [дата-центров], примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», — сказал он.

По словам министра, в российских дронах, в том числе задействованных в системе ПВО, активно применяется искусственный интеллект «в двух ипостасях».

«Первое — это все, что касается распознавания образов и автозахват целей. И второе — это навигация. Нейросетки должны обучаться», — сказал министр обороны.

Разработки по этому направлению сгруппированы в семь основных проектов, которые предполагается реализовать до конца этого года, предположительно, к ноябрю.

Отдельной темой обсуждения стала работа выездных сервисных центров, которые проводят круглосуточную техподдержку, обслуживание и ремонт дронов в полевых условиях. Министр отметил, что за последнее время уровень ежемесячного финансирования этих подразделений повышался уже дважды. Это дает им возможность оперативно приобретать необходимые запасные части, 3D-принтеры, производить ремонт и модернизацию беспилотных средств под свои конкретные задачи.

Украина расширяет производство БПЛА

За последние месяцы Украина наращивает интенсивность ударов дронов по территории России и намерена расширять их производство. В частности, новый завод по производству беспилотников планируется построить на территории Латвии. Об этом заявил глава правительства республики Андрис Кулбергс, сообщает портал LSM.

«Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе», — сказал он.

Премьер Латвии отметил, что залетающие в воздушное пространство страны беспилотники будут уничтожаться с помощью дронов-перехватчиков.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Балтии «не в восторге» от залетов украинских дронов на их территорию, но «не говорят Украине прекратить это» из-за того, что они «бьют по жизненно важной артерии [Владимира] Путина».

В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что находящееся в соседней стране предприятие по производству БПЛА станет законной целью для ВС РФ.

«Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации в связи с тем, что будет производить оружие, которое применяется по Вооруженным силам России», — сказал Колесник.

Помимо этого, парламентарий отметил, что громкие заявления властей стран Прибалтики призваны «оттянуть часть внимания и войск» в их сторону, а также в сторону Калининградской области, в отношении которой «не прекращаются провокации».

Александр Кондратьев

Евгений Фалько

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Россия
Украина
Эстония
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 14:08
  • 16214
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 30.06 11:17
  • 2
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие