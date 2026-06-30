Заморозка по расчету: что скрывается за идеей Киева ограничить зону боевых действий

Мирные инициативы Украины упираются в реальность на фронте — российская армия активизирует наступление по всем направлениям

Несмотря на публичную заморозку дипломатических треков, диалог по поводу Украины по закрытым каналам продолжается. По словам Владимира Путина, Киев регулярно направляет новые инициативы, пытаясь нащупать почву для локальных перемирий. Так, недавно противник предложил ввести взаимное ограничение на атаки вглубь стран. Как отмечают военные эксперты, это лишь попытка снизить ущерб от ударов ВС РФ и получить оперативную паузу в условиях тяжелейшего положения ВСУ на фронте. И в Кремле прекрасно видят истинную подоплеку этих маневров. Российская армия продолжает скоординированное наступление и взламывает ключевые оборонительные рубежи украинских боевиков в Донбассе.

Украина предложила России прекратить удары вглубь территории

Среди предложений Киева традиционно фигурируют запросы на организацию личной встречи лидеров, а также призывы к краткосрочному прекращению огня вдоль линии боевого соприкосновения. Однако в последнее время появились и новые просьбы — в них отчетливо читается попытка снизить ущерб от действий Вооруженных сил России. В частности, украинские представители выступили с инициативой взаимного отказа от ударов вглубь территорий.

— Понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима, — рассказал Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста «Вестей» Павла Зарубина 28 июня.

Фото: РИА Новости/Сергей Мирный Источник изображения: iz.ru

Если бы согласились на отказ от ударов в глубину страны, то это дало бы Украине преимущество, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— ВСУ не способны бить с такой интенсивностью и на такую глубину, как наши БПЛА и ракеты, простреливающие всю территорию Украины, — говорит он. — Для противника прекращение дальних ударов — это возможность обезопасить свой тыл и затянуть боевые действия до бесконечности. Сейчас преимущество на нашей стороне, особенно по ракетам, по дальности и эффективности поражения целей. С помощью Европы ВСУ наращивают количество БПЛА, но они так и не догнали нас.

Попытка локализации фронта

Второе предложение Киева выглядит еще более специфически: ограничить зону боевых действий исключительно границами четырех новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На всей остальной протяженности фронта предлагается боевые действия прекратить.

— Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона, — заявил президент России.

Впрочем, российское руководство прямо заявляет, что спасение киевского режима в планы Москвы не входит.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Ограничение боевых действий только четырьмя регионами однозначно выгодно нашему противнику, согласен Владислав Шурыгин.

— Сейчас украинская армия размазана по всему фронту — это больше 1 тыс. км, — объяснил он. — Если боевые действия ограничить только четырьмя областями, то они смогут примерно две трети фронта перевести в режим патрулирования и пограничной охраны. В итоге это позволит им сконцентрировать большие силы на более узком участке.

ВСУ получат возможность увеличить плотность войск, повысить боевые возможности и даже начать формировать резервы для создания группировок, которые потом постараются нанести контрудары, отметил эксперт. В последние два с половиной года именно серьезная нехватка пехоты мешает ВСУ проводить контрнаступательные операции.

— Получив резервы, они, что вполне вероятно, постараются провести контрудар, чтобы отрезать несколько направлений. Например, по Крыму и Брянской области. Нам в сложившейся ситуации нельзя идти на поводу у врага, — подытожил Владислав Шурыгин.

Фото: REUTERS/Stringer Источник изображения: iz.ru

Россия «внимательно относится к каждому предложению, которое поступает с той стороны», однако иллюзий не питает, отметил глава государства. Текущая обстановка на фронте указывает на то, что противник может готовить обманные маневры.

Речь идет о возможных попытках ВСУ организовать неожиданные, как рассчитывают в Киеве, отвлекающие атаки. Для этих целей могут быть задействованы Силы специальных операций, а сами вылазки будут носить ограниченный характер. Главная задача подобных демонстративных действий со стороны Украины — рассредоточить российские ресурсы и оттянуть подразделения ВС РФ от выполнения ключевой стратегической задачи: полного освобождения Донбасса и Новороссии, отметил президент.

ВС РФ взламывают «неприступный» оборонительный вал ВСУ в Донбассе

Российские войска ведут скоординированное наступление по всей линии боевого соприкосновения, демонстрируя высокую активность и темп продвижения. Ключевые изменения фиксируются в Донбассе, где рушится оборонительный вал противника, а также на северных границах, где продолжается формирование буферной зоны.

Как подчеркнул Владимир Путин, действия группировки «Север» на сумском и волчанском направлениях подчинены четкой задаче — созданию зоны безопасности вдоль границ России. Президент напомнил, что она была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область, и добавил: «Украинский режим заплатит за свои преступления утратой территорий».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

По словам главы государства, передовые отряды подошли к Сумам на расстояние 10,5 км.

— Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами, — уточнил он.

Динамику подтверждает и Министерство обороны, заявляя об улучшении тактического положения «северян» и ударах по резервам ВСУ в Сумской и Харьковской областях.

Сразу на нескольких участках продвигается группировка «Запад». Владимир Путин детально описал тактический капкан на левом берегу реки Оскол в районе населенного пункта Рубцы, где заблокирована разношерстная группировка ВСУ численностью около 5 тыс. человек.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

— Сверху идет 1-я танковая армия российских Вооруженных сил и поджимает противника с севера. 3-я мотострелковая дивизия с востока поджимает, а 144-я дивизия — с юга. И до полного окружения — там всё под огневым контролем находится, но до полного, до окончательного окружения остается где-то около 2 км. 144-я дивизия и занимается решением этой задачи, и полагаю, что решит ее успешно, — отметил он.

Президент спрогнозировал, что запертых у реки украинских военных ждет судьба их предшественников, полностью уничтоженных ранее в районе Купянска-Узлового. В свою очередь военное ведомство дополнило картину, заявив, что штурмовики 25-й армии ведут финальную зачистку Красного Лимана.

Главный удар сейчас приходится по мощнейшей оборонительной системе Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка, которую ВСУ возводили почти 10 лет. Этот рубеж считался неприступным, но сейчас он трещит по швам. Владимир Путин выделил несколько решающих прорывов: на славянском направлении 3-я армия «южных» зашла в Николаевку, а в Константиновке российские бойцы взяли под контроль уже 96% городской черты. По данным президента, 6-я дивизия обошла город и ворвалась в Алексеево-Дружковку, откуда до Краматорска остается всего 4 км, а противник уже начал экстренно эвакуировать из этой агломерации промышленные предприятия.

На добропольском направлении бойцы группировки «Центр» совершили невероятное, прорвав подготовленную трехрядную линию инженерных заграждений глубиной в 400 м, и встали у ворот Доброполья.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

— И с севера за городом Доброполье, обращаю на это ваше внимание, заранее подготовленных оборонительных рубежей у ВСУ нет. Они сейчас пытаются в спешке создать локальные опорные пункты. А от Доброполья до госграницы 35 км, — уточнил Владимир Путин.

На южном фланге инициатива также остается за российской армией. Владимир Путин особо отметил действия группировки «Восток» под командованием генерал-полковника Андрея Иванаева. Противник перебросил на запорожское направление свои лучшие донецкие резервы, но российские войска всё равно наступают широким фронтом, преодолевая до 1300 м ежедневно. Успех «Востока» подтверждает и Министерство обороны в своей сводке, заявляя об освобождении населенного пункта Богодаровка. Одновременно с этим, как заявил президент, группировка «Днепр» успешно продвигается на ореховском направлении и вдоль побережья Каховского водохранилища в сторону Запорожья.

Причины успеха российской армии

Продвижение российских войск на ключевых участках, в особенности в районе Краматорско-Славянской агломерации, обусловлено тремя фундаментальными факторами: качеством человеческого ресурса, техническим доминированием и системным превосходством в огневой мощи, считает военный эксперт Борис Джерелиевский.

Фото: Global Look Press/Serhiihudak Источник изображения: iz.ru

— Мотивационный потенциал и комплектование — ключевое отличие сегодняшнего состояния двух армий. Если в ВСУ ставка сделана на жесткую принудительную мобилизацию, где новобранцы зачастую деморализованы еще на этапе прохождения ТЦК и воспринимают отправку на передовую как билет в один конец, то в российских подразделениях костяк составляют контрактники-добровольцы. Это люди, принявшие осознанное решение, что напрямую влияет на их боевую устойчивость, инициативность и готовность выполнять сложные задачи, — напомнил он.

Российская сторона на текущем этапе не сталкивается с тем критическим дефицитом личного состава, который сейчас парализует украинскую оборону. Стабильный приток подготовленных бойцов позволяет удерживать инициативу и оказывать постоянное давление, уточнил эксперт.

— Продвижение вперед невозможно без надежной огневой поддержки. Здесь превосходство ВС РФ носит комплексный характер, — добавил Борис Джерелиевский. — Это беспрепятственная работа Воздушно-космических сил, уничтожающих укрепления противника, качественный и количественный рывок в сфере БПЛА, где паритет сменился очевидным лидерством России, а также классическое превосходство в калибрах и объемах артиллерийских боеприпасов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

В совокупности эти слагаемые создают положительный эффект: превосходя противника в технике и вооружении, российские бойцы опираются на более высокий морально-психологический тонус, что и позволяет методично взламывать даже глубоко эшелонированные оборонительные рубежи.

Пока армия ломает укрепления на земле, авиация, ракетчики и тяжелая артиллерия выжигают тылы противника. Согласно официальной сводке Минобороны РФ, за прошедшие сутки общие потери живой силы ВСУ превысили 1,5 тыс. военнослужащих. Поражены ключевые объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, уничтожены базы хранения и площадки запуска дальнобойных дронов в 137 районах, а средства ПВО перехватили 12 управляемых авиабомб и сбили 415 вражеских беспилотников.

Юлия Леонова