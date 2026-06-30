Андрей Белоусов на встрече с военкорами детально обсудил все элементы развития системы ПВО

ЦАМТО, 29 июня. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, в ходе которой был обсужден широкий спектр вопросов.

Особое внимание было уделено системе противовоздушной обороны и всем ее элементам:

- формированию подразделений FPV-перехватчиков и мобильных огневых групп, а также их всестороннему обеспечению;

- внедрению элементов искусственного интеллекта в дроны;

- наращиванию радиолокационного поля;

- запуску единой информационной системы для всех подразделений, задействованных в противодействии БЛА.

Отдельно обсуждалось развитие войск беспилотных систем, подготовка с учетом опыта СВО специалистов войск, прохождение боевой апробации и поставка беспилотных систем наземного, морского базирования и тяжелых коптеров.

Поднимались вопросы обслуживания разработчиками наземных робототехнических комплексов, в том числе работа в группировках войск выездных сервисных центров, которые проводят круглосуточную техподдержку, обслуживание и ремонт изделий непосредственно в полевых условиях.

Андрей Белоусов рассказал о развитии полевых лабораторий и мастерских, а также о совершенствовании алгоритмов их работы. Он сообщил, что за последнее время уже дважды повышался уровень ежемесячного финансирования для этих подразделений, чтобы у них была возможность самостоятельно оперативно приобретать необходимые запасные части, 3D-принтеры, производить ремонт и модернизацию беспилотных средств под свои конкретные задачи.

В свою очередь, военкоры поделились с министром обороны собственными соображениями о внедрении инициативных разработок в беспилотные системы, антидроновые сети, антидроновые патроны, а также контактами их разработчиков.

Как и по итогам предыдущих встреч, все предложения взяты для проработки профильными подразделениями Минобороны.

Рассматривались и другие вопросы, в том числе медицинского и тылового обеспечения в зоне спецоперации, обеспеченности связью и интернетом, комплектования подразделений, работы по поиску пропавших без вести военнослужащих, а также совершенствования системы социальной поддержки участников СВО и оказания психологической помощи членам их семей.

На этот раз вопросов и разноплановых тем на встрече было поднято более 30, а сама встреча длилась более двух часов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.