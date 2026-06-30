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ЦАМТО

Литва заключила первое соглашение в рамках промышленного партнерства по программе закупки БТР Patria 6х6

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Бронетранспортер Patria 6x6
Бронетранспортер Patria 6x6.
Источник изображения: Patria

ЦАМТО, 29 июня. Финская компания Patria и литовская KOVO Armor 25 июня заключили меморандум о взаимопонимании, ставшим первым соглашением с местной промышленностью в рамках готовящейся закупки БТР Patria 6х6.

Как сообщается в пресс-релизе Patria Group, KOVO Armor стала первым литовским предприятием, оформившим такие договоренности с финским производителем. Документ запускает предметные переговоры о выпуске техники в Литве, передаче технологий и подготовке профильных специалистов. Сотрудничество рассчитано на весь срок службы машин: тыловое обеспечение, поставку запчастей и ремонт силами литовской стороны.

Закупку санкционировал 27 мая 2026 года Государственный совет обороны Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы. Речь идет о 936 бронетранспортерах Patria 6х6. Стоимость программы составляет 1,5 млрд. евро, выполнение проекта рассчитано на период до 2036 года. Первые 300 машин Вильнюс рассчитывает получить до 2030 года. Сам контракт с Patria намечен на 2027 год. Часть расходов будет покрыта через европейский кредитный механизм SAFE.

Закупка осуществляется в рамках вступления Литвы в программу CAVS (Common Armoured Vehicle System), которую Финляндия и Латвия запустили в 2020 году. В ней участвуют Финляндия, Швеция, Латвия, Германия, Дания, Норвегия и Великобритания.

Новая техника придет на смену устаревшим гусеничным БТР M113. Линейка включает базовый бронетранспортер и специализированные версии: командно-штабную, медико-эвакуационную, огневой поддержки, технического обеспечения, связи, разведки и РХБ-защиты. Машины поступят в состав формируемой 1-й дивизии, которую планируют развернуть к 2030 году.

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