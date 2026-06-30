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ЦАМТО

Индонезия отказалась от совместного с Южной Кореей производства истребителя KF-21 и перейдет к прямым закупкам

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KF-21 Boramae Block 1
Презентация первого изготовленного для ВВС Южной Кореи серийного истребителя южнокорейской разработки KAI KF-21 Boramae Block 1 (бортовой номер «26-001»). Сачхон, 25.03.2026.
Источник изображения: WarplanePorn

ЦАМТО, 29 июня. Минобороны Индонезии официально подтвердило отказ от участия в совместном серийном производстве многоцелевого истребителя KF-21 Boramae и перейдет к прямым государственным закупкам у Республики Корея.

Об этом заявил начальник управления логистики ВВС Индонезии маршал авиации Юсуф Джаухари 26 июня на брифинге в Джакарте.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Индонезии, компания PT Dirgantara Indonesia сохранит ограниченное участие в обслуживании, ремонте и операционной поддержке, а также в производстве ряда компонентов планера.

Тем не менее, отказ от полноценной производственной кооперации существенно сужает возможности PTDI по локализации производства и крупносерийного выпуска самолета на территории Индонезии по сравнению с условиями первоначального соглашения.

По данным индонезийских и южнокорейских источников, Индонезия рассматривает приобретение 48 ед. KF-21 тремя партиями по 16 машин. Согласование бюджета ожидалось к третьему кварталу 2026 года, однако сроки зависят от межведомственной координации министерств обороны, финансов и бюджетного планирования.

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Индонезия
Южная Корея
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