Индонезия отказалась от совместного с Южной Кореей производства истребителя KF-21 и перейдет к прямым закупкам

ЦАМТО, 29 июня. Минобороны Индонезии официально подтвердило отказ от участия в совместном серийном производстве многоцелевого истребителя KF-21 Boramae и перейдет к прямым государственным закупкам у Республики Корея.

Об этом заявил начальник управления логистики ВВС Индонезии маршал авиации Юсуф Джаухари 26 июня на брифинге в Джакарте.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства обороны Индонезии, компания PT Dirgantara Indonesia сохранит ограниченное участие в обслуживании, ремонте и операционной поддержке, а также в производстве ряда компонентов планера.

Тем не менее, отказ от полноценной производственной кооперации существенно сужает возможности PTDI по локализации производства и крупносерийного выпуска самолета на территории Индонезии по сравнению с условиями первоначального соглашения.

По данным индонезийских и южнокорейских источников, Индонезия рассматривает приобретение 48 ед. KF-21 тремя партиями по 16 машин. Согласование бюджета ожидалось к третьему кварталу 2026 года, однако сроки зависят от межведомственной координации министерств обороны, финансов и бюджетного планирования.