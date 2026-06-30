Президент Турции объявил о росте экспорта вооружений почти на 30% по итогам января-мая 2026 года

ЦАМТО, 29 июня. Экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности Турции за период с января по май 2026 года возрос на 29,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составил 3,863 млрд. долл.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 33-й церемонии награждения лучших предприятий, входящих в Совет турецких экспортеров (TIM), состоявшейся 26 июня в Стамбуле.

По словам турецкого президента, ежемесячный показатель экспорта вооружений и военной техники (ВиВТ) достиг 992 млн. долл. по итогам мая 2026 года, что соответствует росту на 33,9% к аналогичному периоду предыдущего года. Для сравнения: в 2002 году совокупный годовой экспорт оборонной продукции страны составлял 248 млн. долл. Р.Эрдоган констатировал, что объем, прежде достигавшийся за год, сегодня обеспечивается в течение одной недели.

Показатели января-мая 2026 года продолжают тенденцию, сложившуюся с начала года. По итогам I квартала (январь-март) экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности составил 1,91 млрд. долл. – прирост на 12,1%. По итогам четырех месяцев (январь-апрель) зафиксирован рост на 28% (2,871 млрд. долл.) Апрельский месячный экспорт составил 962 млн. долл., что стало историческим рекордом для указанного месяца.

По данным Агентства оборонной промышленности (SSB) Турции, совокупный экспорт ВиВТ предприятий отрасли в 2025 году составил 10,054 млрд. долл. (в том числе были оказаны услуги на сумму 184 млн. долл.), увеличившись на 48% по сравнению с 7,154 млрд. долл. в 2024 году. Стратегическая цель на 2028 год – превысить отметку в 11 млрд. долл. и войти в десятку крупнейших мировых экспортеров вооружений и военной техники.

Географическая структура поставок характеризуется приоритетом европейского направления: по итогам 2025 года на страны Европейского союза, НАТО и США пришлось около 56% совокупного оборонного экспорта или около 5,6 млрд. долл. В первую десятку стран-получателей турецкой оборонной продукции вошли США, Чехия, Румыния, Польша, Словакия и Болгария. На страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки приходится оставшаяся часть поставок. В целом поставки осуществлены более чем в 100 государств, а общий ассортимент экспортируемой продукции превышает 230 наименований систем вооружения.

По итогам первых месяцев 2026 года заключенные в отрасли экспортные контракты за январь-апрель достигли суммарно около 7 млрд. долл. Объем новых контрактов, подписанных по итогам 2025 года, составил 17,9 млрд. долл., что превышает показатель 2024 года (около 10 млрд. долл.) на 79%. Количество предприятий оборонной промышленности, вошедших в первую сотню крупнейших экспортеров Турции, увеличилось в 2025 году с 17 до 26. В 2025 году экспортную деятельность осуществляли предприятия из 58 провинций (из 81 провинции, согласно административно-территориальному делению страны).