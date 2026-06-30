Латвия и Украина намерены построить завод по производству БЛА поблизости от границы с РФ

ЦАМТО, 29 июня. Латвия и Украина намерены совместно построить завод по производству БЛА поблизости от границы с Россией и Белоруссией.

Как сообщает портал LSM, об этом заявил премьер Латвии Андрис Кулбергс.

"Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе", – цитирует "РИА Новости" заявление А.Кулбергса.

Латвийский премьер также сообщил о планах противодействия беспилотникам на границе с Россией и Белоруссией с использованием дронов-перехватчиков.

Ранее, 9 июня, В.Зеленский заявил, что Украина и Латвия подписали соглашение о совместном производстве беспилотников в рамках формата Drone Deal. По его словам, соглашение предусматривает развитие совместного производства и укрепление оборонного сотрудничества между двумя странами.