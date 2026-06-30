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ЦАМТО

UKDJ: ни одна из британских ударных атомных подлодок не находится в море

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Субмарина HMS Anson типа Astute
Субмарина HMS Anson типа Astute.
Источник изображения: navalnews.com

ЦАМТО, 29 июня. Британия столкнулась с ситуацией, когда ни одна из ее ударных атомных подлодок класса Astute не находится на боевом патрулировании.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило британское издание UK Defence Journal со ссылкой на свои источники.

"Согласно данным из общедоступных источников, отслеживающих состояние флота, сохраняющиеся трудности с поддержанием боеготовности британских ударных подлодок вновь оставили ВМС Британии без единой субмарины в море", – говорится в публикации.

Издание называет ситуацию с подлодками класса Astute тревожной.

"Две из них фактически выведены из эксплуатации в Фаслейне на реке Клайд после длительного простоя, а две другие проходят длительный капитальный ремонт в Девонпорте", – отмечает издание.

Как напоминает "РИА Новости", в начале июня британская газета Telegraph писала, что все британские атомные подводные лодки выбыли из строя и находятся на техобслуживании.

Подводные лодки типа Astute вооружены крылатыми ракетами "Томагавк" и торпедами.

В начале июня портал Navy Lookout сообщил, что британский авианосец Prince of Wales также был вынужден отправиться на ремонт в порт Норвегии после участия в учениях НАТО.

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Страны
Норвегия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Astute АПЛ
NATO
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