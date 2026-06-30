НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)

El País: Европе предстоит крупнейшее перевооружение в ее истории

Страны Европы выделили на перевооружение самые крупные бюджеты в истории, но в США считают, что этого мало, пишет El País. Причина простая: поскольку Вашингтон торопит, европейцы вынуждены будут покупать оружие в Америке.

Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo)

В Европе идет крупнейшее перевооружение со времен окончания холодной войны. Украинский конфликт и неопределенность союзнических обязательств США подтолкнуло континент к историческому сдвигу. Он спровоцировал небывалое увеличение оборонных бюджетов и перестроил всю архитектуру безопасности. Страны готовятся к "европейской версии" атлантического альянса, а также стремятся заполнить бреши в обороне на случай, если американские войска окончательно уйдут. Неоднократные нападки Вашингтона на военную организацию, которую уже назвали "бумажным тигром", постоянные сомнения в лояльности партнеров — всё это проверяет структуру организации на прочность и устойчивость.

Действующий президент страны, которая со времен окончания Второй мировой войны оставалась гарантом безопасности Европы, неоднократно выражал недовольство своими союзниками. Ожидается, что он повторит подобную риторику на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля. Сама же встреча, как прогнозируют, будет иметь решающее значение для выживания альянса.

Турецкий саммит станет проверкой как оборонных расходов, так и военных обязательств союзников. Касаемо первого пункта — бюджеты непрерывно растут, но для Вашингтона они по-прежнему недостаточны. Грядущая встреча также послужит барометром для прогноза дальнейшего существования организации в том виде, в котором она была создана 77 лет назад. Кроме того, саммит состоится после объявления о шестимесячной ревизии военного присутствия США в Европе.

"Возврата к старому атлантическому альянсу больше нет. Не существует и альтернативы плану Б: сформировать НАТО во главе с европейским командованием и континентальной моделью вооруженных сил, — говорит высокопоставленный сотрудник НАТО с 38-летним стажем Джейми Ши. — Если США решат внести свой вклад, это приветствуется. Однако альянс больше не может существовать на основе военного присутствия Вашингтона в Европе. То же самое касается размещения оружия, как конвенционального, так и ядерного".

По мнению ряда военных экспертов и аналитиков, такой сценарий может стать ключом к выживанию НАТО. В проекте декларации, которую должны принять в Анкаре и над текстом которой до сих пор работают, говорится об "усилении альянса на счет усиления Европы". Эту информацию редакции El País подтвердили несколько высокопоставленных источников, причастных к составлению документа.

Тут-то и кроется парадокс. США подталкивают Европу к перевооружению, но не отказываются от стратегического контроля над альянсом. Более того, Пентагон не скрывает, что оборонные реформы будут строиться вокруг дополнительных закупок американского вооружения. По словам Джейми Ши, это "искусство усидеть на двух стульях". Брюсселю нужно немедленно устранить бреши в противоракетной обороне. Последствия войны в Иране показали, что имеющихся запасов перехватчиков для систем Patriot и THAAD критически мало. Это подталкивает европейские столицы к дополнительным контрактам на поставки из Соединенных Штатов — даже если они идут вразрез с интересами национальной оборонной промышленности.

"Для Вашингтона увеличение оборонных бюджетов Европы означает лишь наращивание поставок американских систем вооружений", — уверена специалист по европейской оборонной политике и трансатлантической безопасности из лондонского аналитического центра Chatham House* Катя Бего.

Нынешнее желание Европы построить стратегически автономную модель безопасности нарушает негласный баланс. Бего предупреждает, что из Вашингтона такие шаги Брюсселя видятся как акт враждебности. "Так думает не только администрация Трампа. Такое отношение уже наблюдается на всех уровнях вашингтонского сообщества по безопасности. Недоверие будет расти по мере прогресса по перевооружению Европы", — добавила эксперт.

Атмосфера перед саммитом напряженная. Поэтому в среду, 24 июня, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отправился в Вашингтон, чтобы подготовиться ко встрече и минимизировать риски, которые могут возникнуть во время переговоров с Трампом. Однако даже в таком формате президент США раскритиковал союзников, назвав лидеров ряда стран "трусами" и "любителями дармовщины". В Овальном кабинете он резюмировал свое требование фразой, которая отражает новую американскую доктрину: "Нам не нужны ваши деньги. Нам ничего не нужно. У нас самая мощная армия в мире, это не обсуждается. Мне нужна только ваша лояльность".

Брешь в обороне

Несколькими неделями ранее Вашингтон объявил европейским союзникам о планах сократить свои военные ресурсы на континенте. Согласно нескольким источникам из стран-участниц, которые присутствовали на закрытой встрече, сокращения затронут практически все оборонные профили. На треть уменьшается размещение истребителей, вдвое — стратегических бомбардировщиков. Эсминцы и подводные лодки Вашингтон больше не будет предоставлять европейскому командованию альянса вообще. Оптимизация коснулась также американских самолетов-заправщиков и новейших ударных беспилотников.

Это сокращение — часть планов США по развороту на другие потенциальные театры военных действий, в том числе Индо-Тихоокеанский. Параллельно с этим анонсирован вывод 5000 солдат и офицеров американского воинского контингента из Германии, включая бронетанковую боевую бригаду и батальон дальнобойной артиллерии. Также заморожена программа по размещению в ФРГ ракет Tomahawk. Решения, как считается, стали последствиями критики в адрес Белого дома со стороны канцлера Фридриха Мерца.

Как отмечает научный сотрудник аналитического центра Совет по международным отношениям Лиана Фикс, опасность таких политических событий в том, что они происходят одновременно, а не последовательно. "Брешь между выводом американских войск и появлением достойной европейской альтернативы — опаснейший прецедент, каких не случалось с 1990-х годов", — считает она.

Десятилетиями Европа жила, наслаждаясь "дивидендами мира". Страны сокращали военные бюджеты, экономика росла, а "российская угроза" осталась далеко в прошлом и казалась фантомом XX века (заявления о "российской угрозе" и сегодня носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Однако с началом украинского кризиса Брюссель утвердил решение о перевооружении. По требованию Дональда Трампа страны ЕС (все, кроме Испании) обязались увеличить свои оборонные бюджеты до 5% ВВП к 2035 году.

Рекордные расходы

Европейские союзники и Канада увеличили свои расходы на оборону на 20% в 2025 году по сравнению с прошлым. Это самый большой годовой прирост с 1953 года. Вливания по обе стороны Атлантики составили 574 миллиарда долларов, согласно открытым источникам НАТО. Общие расходы альянса приблизились к 1,6 триллиона долларов. За последнее десятилетие с 2016 года Европа и Оттава в общей сложности вложились в оборонные расходы на 1,2 триллиона.

Однако одних лишь денег недостаточно, чтобы закрыть все бреши в обороне. Если Соединенные Штаты сократят свое присутствие, Европа потеряет ряд критически важных возможностей. Без американских ресурсов по разведке и спутниковому сбору данных у Брюсселя останутся единицы собственного оборудования. Армии стран ЕС в таком случае не смогут получать оперативную информацию с мест. Противоракетная оборона станет менее эффективной, считает старший научный сотрудник по наземному ведению боевых действий из аналитического центра IISS Рубен Стюарт. "Ключевой вопрос, сможет ли Европа нарастить не только массу, но и собственные возможности для разведки, принятия решений, нанесения ударов, защиты и снабжения. Речь идет не о каком-то конкретном театре военных действий, а обо всем пространстве стран ЕС", — сказал он.

По мнению Джейми Ши, Дональд Трамп никогда не создавал для Брюсселя проблем, он лишь выявил их. "Европа обязана построить собственный оборонительный союз", — уточняет сотрудник альянса. Он предлагает три одновременных направления действий. Во-первых, нужно заменить американцев на посту регионального командования на офицеров из стран ЕС. Во-вторых, создать независимый европейский совет безопасности во главе с крупнейшими странами блока: Францией, Германией, Польшей, Великобританией и Италией. Такая структура должна стать "политическим двигателем" оборонительного союза. В-третьих, укрепить финансовые механизмы Евросоюза и стандартизировать вооружение, чтобы ликвидировать фрагментацию. В качестве примера он приводит статистику: сегодня страны ЕС используют 14 типов бронетехники и пять классов истребителей.

Когда-то Европа планировала постепенный переход к оборонной автономии. Теперь времени на это нет. "Раньше у нас был проект перевооружения, рассчитанный на 20-30 лет, подытожил Джейми Ши. — Трамп настаивает на том, чтобы мы уложились в одно десятилетие". Теперь главный вопрос — сможет ли НАТО так быстро перестроиться, чтобы выжить в условиях нового баланса сил.

* Внесен в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ