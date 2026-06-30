Telegraph: председатель комитета по обороне призвал вернуть воинскую обязанность

Германия отчаянно пытается нарастить численность бундесвера до 260 тысяч к 2035 году, пишет Telegraph. Молодежь не хочет становиться "пушечным мясом", но правительство, кажется, уже все решило. Добровольцев нет — будут призывники.

Эмили Смит (Emily Smith)

Председатель комитета по обороне призвал вернуть обязательный призыв для всех мужчин

Германия задумалась о том, чтобы к 2027 году вернуть всеобщий призыв на воинскую службу.

Страна пыталась укрепить свои вооруженные силы посредством добровольцев, чтобы противостоять зреющей российской угрозе, однако законодатели опасаются, что этого недостаточно (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Председатель комитета по обороне немецкого парламента Томас Ревекамп предупредил, что у Берлина не будет иного выбора, кроме как вернуть всеобщий призыв на воинскую службу, если далеко идущие цели по набору личного состава так и не будут достигнуты.

Ревекамп из Христианско-демократический союза сказал: "Если достичь поставленных целей силами добровольцев не удастся, нам придется вернуть воинскую обязанность".

Он сказал, что решение должно быть принято до 31 июля следующего года, когда вступит в силу действующее законодательство о воинской службе.

Германия отчаянно старается, но никак не привлечет достаточно новобранцев — несмотря на возросшие военные расходы.

Канцлер Фридрих Мерц пообещал создать самую мощную в Европе армию, увеличив к 2035 году численность бундесвера примерно со 185 тысяч кадровых военнослужащих до 260 тысяч.

В беседе с агентством AFP Ревекамп заявил, что в первой половине следующего года министрам предстоит определиться с тем, сможет ли полностью добровольческая армия обеспечить необходимую численность личного состава.

"Нам предстоит фундаментальная дискуссия о том, сможем ли мы выполнить далеко идущие требования к численности действующих военнослужащих и резервистов на сугубо добровольной основе. У меня на этот счет есть серьезные сомнения", — признался Ревекамп.

Он добавил, что понимает, "что это вопрос неоднозначный".

Германия отменила обязательную воинскую службу в 2011 году, но с началом конфликта на Украине военная политика страны кардинально изменилась.

Ревекамп заявил, что с тех пор "мы вообще не обсуждали с молодым поколением вопросы войны и мира и необходимость обороны".

Он предупредил, что Россия может напасть на одну из стран НАТО к 2029 году (в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, заявления о возможной будущей атаке на западные страны президент Владимир Путин назвал "чушью", — прим. ИноСМИ), добавив: "Вот почему я решительно выступаю за то, чтобы беседовать с этим поколением напрямую, а не говорить о нем за его спиной".

Ранее в этом году Германия представила новую модель воинской службы, призванную побороться с хроническим недобором.

В соответствии с действующим законодательством, мужчины призывного возраста должны заполнить анкету о пригодности к службе и пройти медицинское обследование. Правительство оставило за собой право ввести призыв, если добровольный набор не увенчается успехом.

Ранее в этом году поднялся шум в ответ на обнародованные планы обязать мужчин, родившихся в 2008 году или позже, просить у армии разрешения покинуть страну сроком более чем на три месяца. После шквала критики министру обороны Борису Писториусу пришлось от этих намерений отказаться.

Военные реформы вызвали неоднозначный отклик среди молодежи Германии, и критики поспешили обвинить правительство в том, что оно относится к новому поколению как к "пушечному мясу".

Германия не единственная из европейских стран пытается укрепить свои вооруженные силы.

Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил программу добровольной службы продолжительностью 10 месяцев, при этом подписавшимся обещан бонус в 10 тысяч евро.

Президент Франции заявил, что программа будет ориентирована в основном на 18-19-летних, и ее цель — привлечь 3 тысяч человек в первый год, 10 тысяч к 2030 году и 50 тысяч к 2035.

Польша также расширяет вооруженные силы и крепит оборону на восточном фланге НАТО. В ноябре Варшава запустила программу, рассчитанную на подготовку 400 тысяч человек к концу года.