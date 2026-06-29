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Газета.ru

В минобороны Польши рассказали о переговорах с США по размещению американской базы

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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише.
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Варшава и Вашингтон перешли к новому этапу переговоров о размещении базы США

Польша и США перешли к следующему этапу переговоров о размещении американской военной базы. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил в соцсети X.

По его словам, около 60% граждан республики поддерживают создание постоянной американской базы в Польше.

Министр добавил, что сейчас в Пентагоне идет обзор сил, который станет основой для дальнейших решений.

До этого польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что правительство Польши примет постановление о подготовке условий для создания постоянной военной базы США на территории страны.

В начале июня Косиняк-Камыш передал военному министру США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Польская сторона намерена сформировать «привлекательные условия» и рассчитывает, что решение о расширении контингента будет принято в ближайшее время. США запросили детальную информацию и ожидают от Варшавы конкретных параметров, в том числе касающихся финансового участия.

Ранее США объявили о переброске в Польшу 5000 военнослужащих.

Самер Мустафа

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Польша
США
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