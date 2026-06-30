MWM: российские реактивные БПЛА сбили два украинских МиГ-29

Применение новейших высокоскоростных беспилотников "Герань-4" обернулось катастрофой для воздушных сил Украины на аэродроме Вознесенск, пишет MWM. Турбореактивные дроны-камикадзе вскрыли ПВО и уничтожили МиГ-29 в момент подготовки к вылету, не оставив шансов ни бортам, ни экипажам.

Опубликованные российскими государственными СМИ кадры показывают, как ударный беспилотник "Герань-4" уничтожил украинский истребитель МиГ-29 в тот момент, когда самолет готовился к взлету с аэродрома Вознесенск на юге Украины. Украинские источники подтвердили потерю самолета, а Командование Воздушных сил Украины также подтвердило уничтожение второго МиГ-29 во время боевого вылета 27 июня над Полтавской областью. Российские источники сообщили, что в результате удара по аэродрому были уничтожены два МиГ-29, что указывает на то, что всего украинская сторона могла потерять три МиГ-29.

"Герань-4" — один из новейших типов российских ударных беспилотников, который представляет собой улучшенную версию "Герани-2". Он оснащен китайским турбореактивным двигателем Telefly LX-WP-160 и значительно сложнее для перехвата, чем "Герань-2".

Объявив об ударе по украинскому МиГ-29, Министерство обороны России отметило, что второй МиГ-29 также был поражен "Геранью-4" на этом же объекте. В ведомстве заявили:

"В ходе ведения разведывательно-ударных действий на аэродроме Вознесенск в Николаевской области была выявлена подготовка к вылету двух украинских истребителей МиГ-29. Один из боевых самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием (ЖБУ). Второй самолет в ЖБУ производил заправку топливом от топливозаправщика. В результате удара по аэродрому с применением двух беспилотных летательных аппаратов „Герань-4 сикер“ уничтожены два самолета МиГ-29 с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщик, специальный автомобиль АПА — 5Д (аэродромный подвижный агрегат), летный и инженерно-технический состав, прибывший для подготовки самолетов к вылету".

Большое количество МиГ-29 достались Украине после распада Советского Союза. Они составляли основу боевого парка украинских ВВС до начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года. В отличие от гораздо более совершенных истребителей Су-27 и Су-24М, количество которых сократилось гораздо быстрее, парк МиГ-29 пополнялся за счет поставок из стран Восточной Европы, где эти самолеты вывели из эксплуатации. МиГ-29 продолжает выполнять широкий спектр боевых задач на Украине. Несмотря на серьезные ограничения в возможностях ведения воздушного боя, эти самолеты были модифицированы для интеграции средств поражения наземных целей НАТО, в частности противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM, предназначенной для поражения российских систем ПВО. Эти самолеты периодически несут значительные потери: по оценкам, за десять дней воздушных боев с 13 по 23 октября было сбито 17 единиц.

Нехватка достаточного количества советских истребителей, находящихся на вооружении или на хранении в странах НАТО после передачи МиГ-29 побудила несколько стран инвестировать в оснащение ВВС Украины истребителями стандарта НАТО. К ним относятся подержанные F-16 и Mirage 2000, переданные рядом европейских государств. В будущем планируется поставка значительного количества новых шведских самолетов Gripen E/F и французских Rafale. По данным нескольких источников из украинских военно-воздушных сил, F-16 и Mirage 2000 не способны вести бой с современными российскими истребителями или противостоять средствам ПВО, в связи с чем они используются вдали от линии фронта, избегая контакта с авиацией России. Хотя современные F-16 Block 70/72 с передовыми ракетами AIM-120D или AIM-260 потенциально могли бы представлять угрозу российским самолетам, поставленные F-16 представляют собой устаревшие образцы времен Холодной войны, которые лишь незначительно эффективнее по сравнению с МиГ-29, хотя и доступны в больших количествах.