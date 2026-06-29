Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после пленарного заседания на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

Маршал Стрингер: на саммите в Анкаре НАТО должна продемонстрировать единство

Саммит НАТО в Анкаре станет проверкой сплоченности альянса, сказал в интервью АР заместитель главнокомандующего силами блока в Европе Стрингер. Между тем многие участники будущей встречи не скрывают тревоги по поводу непредсказуемого поведения США.

Эмма Берроуз (Emma Burrows)

Заместитель главнокомандующего НАТО рассказал Associated Press, что на саммите альянса он призовет членов блока больше тратить на оборону, подтвердить поддержку Украины и укрепить внутреннее единство.

Главный маршал авиации, заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе Джон Стрингер побеседовал с сотрудниками лондонского бюро AP менее чем за две недели до саммита в Анкаре. Мероприятие запланировано на 7-8 июля, оно должно стать проверкой сплоченности альянса, который был создан 77 лет назад.

Президент США Дональд Трамп ранее посылал противоречивые сигналы по поводу размещения американских войск в Европе, а также угрожал выйти из альянса. Он встревожил европейских лидеров стремлением аннексировать Гренландию и похвалами в адрес одного из ключевых противников НАТО — президента России Владимира Путина. Министр обороны США Пит Хегсет на минувшей неделе снова резко раскритиковал союзников за отказ в предоставлении военных баз для атаки на Иран. Кроме того, он неожиданно заявил о шестимесячном пересмотре статуса американской армии в Европе.

Тем временем в Великобритании, которой принадлежит пост заместителя верховного главнокомандующего силами НАТО, ряд министров подали в отставку. По их словам, причиной стал новый бюджет оборонного ведомства, который не способен обеспечить безопасность Соединенного Королевства.

Саммиты — это "в высшей степени политические события, и они являются демонстрацией единства любой организации", сказал Стрингер. По его словам, было бы странно, если бы за десятилетия расширения НАТО не возникало "моментов турбулентности".

"Происходит ли сейчас именно это? Да, это так", — заявил он во время военной конференции в Лондоне. Корреспондентам AP на мероприятии удалось поговорить и с другими высокопоставленными чиновниками из стран Европы. Многие выразили сомнения и даже опасения по поводу предстоящего саммита в Турции.

Европейские члены НАТО укрепляют оборону

Трамп давно призывает европейских союзников взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Большинство из них, за исключением Испании, прислушались к его словам и предприняли беспрецедентные усилия по увеличению расходов на содержание вооруженных сил.

Россия все больше угрожает Европе, поэтому союзникам следует укреплять свои вооруженные силы, одновременно помогая Украине ослабить боеспособность Москвы (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Так считает командующий сухопутными войсками Эстонии генерал-майор Индрек Сирел.

"Европе предстоит многое сделать, чтобы выглядеть убедительной в противостоянии с Москвой", — заявил в разговоре с журналистами AP финский бригадный генерал Юри Райтасало. Его страна имеет наиболее протяженную сухопутную границу с Россией среди всех государств — членов альянса.

Стрингер также отметил, что европейские страны прилагают усилия для создания "действительно боеспособных вооруженных сил". В качестве примера он привел нескольких союзников по блоку, которые в четыре раза увеличили производство 155-мм артиллерийских снарядов. По словам маршала, на грядущем саммите будет обсуждаться вопрос наращивания военной продукции, которого на протяжении десятилетий не было ни в одной стране НАТО.

Европейские военные ждут ясности по поводу планов США

По результатам шестимесячной ревизии американских вооруженных сил в Европе, которую анонсировал Пит Хегсет, европейцы должны понять, насколько быстро у них получится взять большую долю ответственности в вопросах обороны. Ранее в июне командование армии США в регионе заявило, что Вашингтон выведет часть своих сил и ожидает, что другие союзники смогут их заменить.

Администрация Трампа заявляет, что сокращение численности войск в Европе давно спланировано и скоординировано с союзниками. Однако эстонский генерал Сирел отметил, что до сих пор неясно, как именно будут размещать американские войска в странах Прибалтики. По его словам, это остается ключевым вопросом сдерживания России на восточном фланге НАТО под непосредственным руководством США.

Сирел добавил что "уверен в Вашингтоне", и его страна рассчитывает на присутствие американцев. При этом эстонские вооруженные силы рассматривают способы реагирования на тот случай, если планы Пентагона поменяются.

Стрингер, со своей стороны, заявил, что крайне сложно найти замену американским возможностям нанесения дальнобойных ударов, а также разведывательной деятельности. Однако он верит, что союзники по альянсу смогут преодолеть этот разрыв — пусть не самым передовым оборудованием, но с использованием "коктейля" из разных методов.

Эксплуатировать стратегические бомбардировщики B-1 и B-52 имеют право исключительно США, однако, как заявил Стрингер, компенсировать их уход возможно. По его словам, это можно сделать пусками ракет с других систем, в том числе с земли, моря и с небольших самолетов.

Резкое изменение планов не пойдет на пользу обороне

В мае 2026 года союзников по НАТО озадачили заявления Дональда Трампа о том, что он направит в Польшу 5000 американских военнослужащих. Анонс прозвучал буквально через несколько недель после того, как президент США отдал приказ о выводе такого же количества войск из Европы.

Такие внезапные изменения создают серьезные сложности, поскольку военное планирование требует долгосрочной стратегии, заявил Юри Райтасало. Финский генерал, кроме прочего, отвечает за снабжение и логистику национальных вооруженных сил. "Если вы меняете свое мнение или планы каждую неделю, месяц или даже год, вы никогда не добьетесь хороших результатов", — добавил он.

Райтасало также заявил, что союзникам по альянсу необходимо четко обозначить свои возможности, а не просто обещать увеличить расходы на оборону.

Начальник штаба шведской армии генерал-майор Йонни Линдфорс предположил, что положительным результатом саммита станет "общее понимание того, как перестроить оборону и сдерживание". Он добавил, что хотел бы получить если не "четкое видение" перспектив, то хотя бы приблизительные наброски того, как должны перераспределяться оборонные обязанности. По его словам, это даст понимание, как в будущем будет выглядеть "НАТО 3.0".

Британия должна взять на себя более значительные оборонные обязательства

В начале июня министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку вместе с еще одним высокопоставленным чиновником. Оба заявили, что правительство не в состоянии и не желает выделять ресурсы, необходимые для "защиты страны в условиях растущих угроз".

На прошлогоднем саммите НАТО страны договорились тратить 3,5% своего валового внутреннего продукта на оборонные нужды. Великобритания обязалась достичь этой цели к 2035 году. Однако Хили предупредил, что предложенный план инвестиций увеличит расходы лишь до 2,68% к 2030-му.

Новый министр обороны Дэн Джарвис заявил, что Великобритания выполнит свои обязательства, правительство обязалось опубликовать план расходов.

По словам Стрингера, он ожидает, что к моменту проведения саммита НАТО у стран-членов будет "реальный путь" к достижению 3,5% ВВП. Великобритания "в такой же степени привержена этому, как и все остальные", добавил маршал в беседе с журналистами.

Заместитель главнокомандующего уверен, что для Соединенного Королевства будет достаточно роли "идеологического лидера" в НАТО. Однако, уточнил он, это роль должна соответствовать "силам и ресурсам" страны.

На кону репутация НАТО

На прошлогоднем саммите генеральный секретарь НАТО Марк Рютте смог удержать Трампа на своей стороне. Он заверил американского лидера в том, что добьется "большого" успеха и убедит союзников увеличить расходы на оборону.

"Это сложный вопрос", — сказал шведский командующий Линдфорс. Агентство AP поинтересовалось у него, не станет ли главной цельюгрядущего саммита избежать очередной волны разгромной критики со стороны американского президента.

Стрингер заявил, что на саммите этого года важно продемонстрировать "сплоченность и единство" 32 членов альянса. Он призвал столицы провести "честные" переговоры и представить "заслуживающие доверия" планы.

Представляющий интересы Финляндии Райтасало пожелал, чтобы встреча вышла за рамки традиционных "коммюнике, дорожных карт и планов действий". Саммит, сказал он, должен реальными делами доказать способность альянса к сдерживанию. Он добавил, что, если государства-члены не начнут действовать активнее и не воплотят свои обещания в конкретные результаты, "доверие" к НАТО окажется под угрозой.