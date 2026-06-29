НАТО задумалась о крупнейшем расширении совместного использования ядерного оружия со времен холодной войны — из-за России и сомнений насчет Трампа (19FortyFive, США)

19FortyFive: НАТО думает о расширении совместного использования ядерного оружия

НАТО готовится к самой радикальной смене ядерной стратегии со времен холодной войны, пишет 19FortyFive. Альянс обсуждает расширение программы совместного использования ядерного оружия, что позволит разместить американские бомбы на территории новых союзников.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)

США уже хранят ядерные бомбы в пяти странах НАТО на случай войны, хотя европейские союзники не могут ими распоряжаться без разрешения Вашингтона. Теперь же, под воздействием российской спецоперации на Украине и сомнений в приверженности президента Трампа, НАТО задумалась о расширении этого соглашения, чтобы разместить американское ядерное оружие на территории большего числа союзников. Польша открыто запросила разместить у себя ядерное оружие. Франция также решила расширить свои средства сдерживания. Это станет самой радикальной сменой ядерной стратегии НАТО со времен холодной войны.

Под воздействием российской спецоперации на Украине, а также нескрываемого скепсиса президента США Дональда Трампа в отношении НАТО, североатлантический альянс задумался о расширении основы своей безопасности — соглашения о совместном использовании ядерного оружия.

Хотя на данный момент решение находится в зачаточном состоянии и на крайне предварительном этапе, в случае принятия оно станет одним из самых значительных перемен в оборонительной стратегии североатлантического альянса со времен распада СССР.

Соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия

Соглашение НАТО о совместном использовании ядерного оружия предоставляет неядерным союзникам "платформу для формирования ядерной политики и планирования североатлантического альянса для обеспечения собственной безопасности без приобретения собственного ядерного оружия".

Ядерное оружие США — в частности, гравитационные бомбы B61 — размещено по всей Европе: в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции и Великобритании.

Под надежной охраной американских войск североатлантический альянс располагает тремя платформами для его доставки с воздуха: это истребители-невидимки F-35, F-15 и Tornado.

Хотя распоряжается этим оружием Вашингтон, в случае войны европейские союзники, по-видимому, смогут им воспользоваться против противника на поле боя.

Времена меняются?

Как бы в европейских столицах ни сетовали на вялую, как им кажется, поддержку НАТО со стороны Трампа, США задумались о более широком размещении своего ядерного оружия на континенте.

Если этот план будет реализован, страны, располагающие ядерными бомбардировщиками в составе ВВС, смогут расширить свою роль. Соглашение о совместном использовании ядерного оружия призвано убедить союзников в том, что американская поддержка Европы останется незыблемой.

Где именно будет храниться дополнительное ядерное оружие — и даже в каких конкретно странах — пока не решено, да и весь план носит на этом этапе носит лишь гипотетический характер.

Вместе с тем Польша уже открыто заявила о желании разместить у себя американское ядерное оружие. Бывший президент страны Анджей Дуда призвал Варшаву разместить у себя американские самолеты двойного назначения, которые могут доставлять как обычное, так и ядерное оружие.

Утверждается, что Прибалтика также готова предоставить свою территорию для размещения американского ядерного оружия.

Франция за опережающее сдерживание

Даже если США в итоге откажутся от расширения своего ядерного арсенала на континенте, это не обязательно будет означать конец этих планов.

Один из вариантов таков: свой ядерный охват расширит Франция. В своей речи в прошлом месяце на военно-морской базе Иль-Лонг в Бретани президент Эммануэль Макрон предложил перенести часть имеющихся у Парижа средств ядерного сдерживания в другие страны Европы, назвав это стратегией "опережающего сдерживания".

"Это может подразумевать, в зависимости от обстоятельств, развертывание элементов наших стратегических сил на территории союзников", — заявил Макрон.

Если этот план осуществится, это станет значительным расширением ядерного зонтика Франции и неожиданной сменой курса для страны, которая исторически пестовала большую независимость в принятии внешнеполитических решений, чем другие члены НАТО.

Париж печально знаменит тем, что покинул объединенную структуру военного командования НАТО в 1966 году при президенте Шарле де Голле и вернулся в нее лишь в 2009 году.

Большая дубинка

На пресс-конференции в начале года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не стал деликатничать. "Существует общее понимание того, что, даже если США будут больше ориентироваться на другие театры военных действий, — признал генеральный секретарь, — общее сдерживание и оборона в Европе должны оставаться неизменными".

"Поэтому позвольте мне заявить предельно ясно, — подчеркнул Рютте. — Приверженность союзников пятой статье непоколебима. Наша решимость и способность защищать каждого союзника абсолютны и несомненны. Если кто-то проявит глупость и нападет на нас, ответ будет сокрушительным".

Этот план носит исключительно конфиденциальный характер и пока не воплотился в конкретные шаги.

Однако конца конфликту на Украине не видно, и риски, исходящие от российских вооруженных сил, слишком велики, чтобы их игнорировать. Это же касается перспективы вывода значительной части американских войск с европейского континента.

Еще неизвестно, какой акцент получит расширение ядерного зонтика НАТО, французский или американский, но интерес к этому совершенно реален. А вот осуществятся ли эти планы, которые пока еще находятся в зачаточном состоянии, покажет время.