Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия задействовала МиГ-31БМ для стратегических задач в Арктике

Ту-160 в сопровождении перехватчиков МиГ-31БМ выполнили патрульный полет над Баренцевым и Норвежским морями, пишет MWM. Так Россия продемонстрировала возможности своей дальней авиации и послала мощный стратегический сигнал НАТО в условиях растущей напряженности в Арктике.

ВКС России задействовали истребители-перехватчики большой дальности МиГ-31БМ для сопровождения своих самых боеспособных стратегических бомбардировщиков Ту-160 в ходе 16-часового полета над Баренцевым и Норвежским морями. Операция включала в себя дозаправку в воздухе и продемонстрировала охват российской дальней авиации и способность проводить длительные операции близ северного фланга НАТО. Хотя самолет оставался в международном воздушном пространстве, за ним внимательно следили истребители стран НАТО, что превратило тренировочный полет в стратегическую сигнальную операцию. Учения примечательны еще и тем, что объединили несколько уровней боевой подготовки в единую операцию: самолеты Ту-160 отработали боевые задачи долгой продолжительности, самолеты-заправщики увеличили радиус действия, а МиГ-31 обеспечили защитное сопровождение.

Операция бомбардировщиков и перехватчиков отразила растущее стратегическое значение Арктики, поскольку после значительного расширения НАТО в северной Европе Баренцево и Норвежское моря стали ключевыми районами, где обе стороны регулярно отслеживают воздушную активность противника. Флот МиГ-31 разрабатывался специально для полетов на очень большие расстояния в отдаленных районах России — в первую очередь на Крайнем Севере — и по-прежнему в значительной степени сосредоточен в арктических регионах. Помимо большой дальности полета самолет обладает самой высокой в мире крейсерской скоростью, близкой к 2,3 Маха, а также самым большим в мире радаром среди тактической авиации: по размерам Н007 более чем втрое превышает самые крупные аналоги на западных истребителях. Когда самолеты только поступили на вооружение, они не имели себе равных по своей ситуационной осведомленности и возможностям противоракетной обороны большой дальности.

Уникальные характеристики МиГ-31БМ раскрылись сполна на украинском театре военных действий. В частности, мощный радар перехватчика позволил ему поражать самолеты противника на огромных расстояниях ракетами Р-37М с дальностью действия 400 километров без поддержки сторонних средств, таких как наземные радары или бортовые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Бортовой радар МиГ-31 спроектирован так, чтобы "прожигать" любые средства радиоэлектронного противодействия за счет своей огромной мощности. Более того, из-за гораздо более высокой крейсерской скорости и потолка выпущенные МиГ-31 ракеты имеют при запуске значительно бóльшую энергию по сравнению с аналогами, выпущенными с истребителя Су-35. Этот самолет считается одним из самых боеспособных в составе ВКС России для воздушных операций: с ним может соперничать лишь истребитель пятого поколения Су-57. МиГ-31 особо ценится за способность угрожать ключевым самолетам поддержки противника, включая заправщики и самолеты ДРЛОиУ, на которые опирается НАТО, вне радиуса действия их сопровождения.