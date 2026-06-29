Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)

19FortyFive: немецкая армия готовится к войне с Россией

Перевооружение ФРГ и рекордные финансовые вливания пока не решили главную проблему бундесвера, пишет 19FortyFive. Боеготовность все еще сохраняется на низком уровне. Ситуацию не исправила ни реформа военных закупок, ни новые танки, ни размещение войск в Литве.

Калеб Ларсон

Германии по-прежнему предстоит решить проблему боеготовности: значительная часть Бундесвера испытывает с этим трудности, а, по некоторым оценкам, готовность сухопутных войск колеблется в районе 50%

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года бывший канцлер Германии Олаф Шольц выступил со знаменитой речью, в которой провозгласил "поворотный момент".

Всего через несколько дней после ввода российских войск канцлер объяснил соотечественникам, что Германия находится на перепутье.

Российская спецоперация в корне нарушила сложившийся в Европе порядок, объяснил канцлер, навсегда изменив мир и процветание, установившиеся на континенте после окончания холодной войны.

Но Германия, как и основная часть Европы, довела свой военный потенциал до упадка, позволив ему атрофироваться.

Берлин и другие европейские столицы не смогли бы в случае необходимости ни помочь Украине, ни защититься самим. Этому пора положить конец, объяснил канцлер.

Он пообещал, что Германия создаст единовременный фонд в размере 100 миллиардов евро для обновления вооруженных сил. Это будет невиданное вливание в военную машину, которая во времена холодной войны была гордостью всего альянса НАТО.

Однако финансирование будет устойчивым и сохранится в долгосрочной перспективе. Благодаря этому Германия, по словам канцлера, выполнит действующий в НАТО норматив по расходам в размере 2% ВВП.

Короче говоря, Германия откажется от российских энергоносителей, укрепит свою обороноспособность и вооружит Украину до зубов.

Этот курс сохранился даже после смены власти. И результаты поистине впечатляют.

Решения о закупках

Новый режим закупок в Германии стал одним из важнейших факторов модернизации Бундесвера, позволив перейти от небольших и долгосрочных заказов к значительно более крупным многолетним контрактам на поставку боеприпасов, оборудования и сопутствующих материалов.

В начале 2026 года в ФРГ приняли закон об ускорении закупок, призванный сократить проволочки и повысить гибкость военных закупок.

Новые функции предоставили бундесверу больше возможностей для заключения контрактов и упростили процедуру закупок. Министерство обороны Германии также реорганизовало свое ведомство по закупкам в попытке обуздать волокиту.

Наземные системы и средства ПВО

Основная часть немецких закупок сосредоточена на системах, необходимых для армии, чьим главным противником значится Россия.

Именно поэтому в центре внимания оказались бронированные платформы, средства ПВО и наземные огневые средства. Германия заказала ракетные комплексы IRIS-T и ЗРК IRIS-T SLM, и на вооружение поступают новые основные боевые танки Leopard 2A8.

Прежде Германия сталкивалась с нехваткой боеприпасов и устаревшим оборудованием, поэтому акцент на этих системах по-своему показателен.

Литовская бригада бундесвера

Пожалуй, одним из ярчайших проявлений новой, напористой оборонной стратегии Германии стала литовская бригада бундесвера — пятитысячный контингент в маленькой прибалтийской стране.

Там на постоянной основе размещена 45-я тяжелая механизированная бригада, оснащенная основными боевыми танками Leopard 2 и БМП Puma.

Зажатая между Калининградом, российским эксклавом на Балтике, и Белоруссией, Литва приветствовала немецкие войска с распростертыми объятиями, однако исторический характер этого развертывания трудно переоценить.

Это первый случай в послевоенной истории Германии, когда Берлин размещает свои войска за границей на постоянной основе. Хотя немецкие войска отправлялись за границу в поддержку операций ООН, Европейского союза и США и раньше, эти действия носили временный характер и проводились сугубо на ротационной основе.

Однако развертывание бригады в Литве носит бессрочный характер.

Несмотря на перемены, пробелы остаются

Германии по-прежнему предстоит решить проблему боеготовности: значительная часть армии испытывает с этим трудности, а, по некоторым оценкам, готовность сухопутных войск колеблется в районе 50%.

Сохраняющаяся нехватка средств ПВО, артиллерийских боеприпасов и запчастей для наземной техники и самолетов усугубляется недостаточной интенсивностью технического обслуживания и нехваткой обученного персонала.

Несмотря на вдохновляющее количество новых заказов, есть риск, что Германия заказывает технику быстрее, чем ее можно внедрить, освоить и поставить на боевое дежурство.

Бундесвер еще находится на переходном этапе, и долгосрочная трансформация еще не завершена. Однако финансирование вооруженных сил, судя по всему, обеспечено, и бюджетные трудности, актуальные еще пару лет назад, успешно преодолены.

Тем не менее, для полного восстановления потребуется значительное время.

И хотя Бундесвер сегодня намного сильнее и боеспособнее, чем в 2021 году, до начала российской спецоперации, вооруженные силы Германии еще не полностью восстановлены.

Полное внедрение изменений, которые бы приветствовали немецкие законодатели и широкая общественность, наверняка займет годы, поскольку смелые планы идут наперекор суровой реальности.