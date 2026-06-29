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С середины этого месяца в оперативных сводках Минобороны России все чаще упоминаются очень результативные удары барражирующими боеприпасами семейства «Герань» с приставкой «Сикер». Хотя в неофициальных источниках данные БПЛА фигурируют уже давно.

Первое сообщение МО РФ датировано 15 июня, когда «Герань-2 Сикер» хорошенько ударила по одному из зданий на территории бывшего завода ЧАО «Промсвязь» в Харькове. В результате поражено место расположения компаний, специализирующихся на производстве БЧ для беспилотников большой дальности и ракет различного типа.

Затем «сикеры» второй серии «Гераней» успешно поражали хранилища ГСМ, логистические центры, железнодорожную инфраструктуру, локомотивы и военные склады. Сегодня у дронов данной модификации вообще самый урожайный день. В Конотопе Сумской области нанесен удар по подстанции 330 кВ, обеспечивающей электричеством предприятия ВПК. В Новгороде-Северском Черниговской области ударом дрона «Герань-2 Сикер» уничтожена радиовышка-ретранслятор ВСУ.

Апогеем стали сегодняшние прилеты беспилотников по аэродрому Вознесенск в Николаевской области, где уничтожены два истребителя МиГ-29, личный состав и несколько единиц техники. На этот раз впервые упоминаются БПЛА «Герань-4 Сикер». Наверняка аэродром хорошо прикрыт силами ПВО ВСУ. Однако вражеские зенитчики не смогли противостоять новейшим дронам.

Подробные тактико-боевые характеристика данных БПЛА не раскрываются. Известно, что приставка «сикер» означает модификацию уже существующих моделей дронов семейства «Герань» в разведывательно-ударные. Они оснащены турбореактивным двигателем, усовершенствованной ГОЭС, тепловизором и системой самонаведения на цель. Усилено противодействие средствам РЭБ.