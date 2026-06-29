Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Головной эсминец типа "Чхве Хён" официально введен в состав ВМС КНА

23 июня в порту Нампхо в присутствии Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС Корейской народной армии (КНА) эсминца "Чхве Хён" (Choe Hyon / 최현, бортовой номер 51) - головного корабля своего типа.

Эсминец заявленным водоизмещением в 5000 т и получивший неизвестный радиолокационный комплекс с четырьмя неподвижными антеннами с фазированными антенными решетками.был спущен на воду в конце апреля 2025 г. в высокой степени готовности, после чего практически сразу начались испытания, которые продолжались 14 месяцев. По ходу испытаний продолжалось также внесение изменений и доработок в сам корабль. Среди них была изменена конфигурация и количество установок вертикального пуска, убраны пусковые установки легких многоцелевых ракет, добавлены пулеметные установки и пр. В общей сложности, корабль имеет установки вертикального пуска (УВП) на 88 ячеек для крылатых и зенитных управляемых ракет разных типов, одну 127-мм артиллерийскую установку, две, по всей видимости, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки нового типа, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" или его копию. В надстройке в средней части эсминца, по всей видимости, находятся наклонные пусковые установки для восьми северокорейских противокорабельных ракет. Также на эсминец установлены два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата, как минимум восемь спаренных 14,5-мм пулеметных установок, четыре пусковые установки для комплекса выстреливаемых помех и предположительно две реактивно-бомбометные установки.

Корабль назван в честь генерала Чхве Хёна - соратника и близкого друга первого лидера КНДР Ким Ир Сена, который участвовал в партизанской войне с Японией, Корейской войне и затем много лет был в высшем командовании КНА и руководстве КНДР.

По приказу Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи эсминец "Чхве Хён" передан в Западноморский флот ВМС КНА (Западное море в Корее - это Желтое море). Сейчас второй корабль данного типа - "Кан Гон" проходит испытания и еще два однотипных эсминца строятся на северокорейских верфях.