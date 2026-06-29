Войти
bmpd.livejournal.com

Головной эсминец типа "Чхве Хён" официально введен в состав ВМС КНА

454
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Головной эсминец типа "Чхве Хён" официально введен в состав ВМС КНА

23 июня в порту Нампхо в присутствии Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС Корейской народной армии (КНА) эсминца "Чхве Хён" (Choe Hyon / 최현, бортовой номер 51) - головного корабля своего типа.

Эсминец заявленным водоизмещением в 5000 т и получивший неизвестный радиолокационный комплекс с четырьмя неподвижными антеннами с фазированными антенными решетками.был спущен на воду в конце апреля 2025 г. в высокой степени готовности, после чего практически сразу начались испытания, которые продолжались 14 месяцев. По ходу испытаний продолжалось также внесение изменений и доработок в сам корабль. Среди них была изменена конфигурация и количество установок вертикального пуска, убраны пусковые установки легких многоцелевых ракет, добавлены пулеметные установки и пр. В общей сложности, корабль имеет установки вертикального пуска (УВП) на 88 ячеек для крылатых и зенитных управляемых ракет разных типов, одну 127-мм артиллерийскую установку, две, по всей видимости, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки нового типа, зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ" или его копию. В надстройке в средней части эсминца, по всей видимости, находятся наклонные пусковые установки для восьми северокорейских противокорабельных ракет. Также на эсминец установлены два двухтрубных 533-мм торпедных аппарата, как минимум восемь спаренных 14,5-мм пулеметных установок, четыре пусковые установки для комплекса выстреливаемых помех и предположительно две реактивно-бомбометные установки.

Корабль назван в честь генерала Чхве Хёна - соратника и близкого друга первого лидера КНДР Ким Ир Сена, который участвовал в партизанской войне с Японией, Корейской войне и затем много лет был в высшем командовании КНА и руководстве КНДР.

По приказу Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи эсминец "Чхве Хён" передан в Западноморский флот ВМС КНА (Западное море в Корее - это Желтое море). Сейчас второй корабль данного типа - "Кан Гон" проходит испытания и еще два однотипных эсминца строятся на северокорейских верфях.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Япония
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Персоны
Ким Чен Ын
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 19:06
  • 16209
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
  • 28.06 19:39
  • 1
Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»
  • 28.06 13:10
  • 2
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России