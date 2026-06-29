В США приняли на вооружение F-35B с балластом вместо радара в носовой части

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Корпус морской пехоты США принял на вооружение первые шесть истребителей F-35B с балластом вместо радара в носовой части. Уже к концу текущего года истребители в аналогичной комплектации поступят на вооружение американских ВВС и ВМС.

Поскольку закупка РЛС для истребителей F-35 происходит отдельно, возникла ситуация, при которой самолеты уже есть, а с поставками новых радаров AN/APG-85 произошли задержки. Директор Объединенного управления программы F-35 подтвердил, что пока единственные F-35, поставленные без радаров, — это 6 F-35B для КМП. Истребители были произведены в начале текущего года, а приемочные испытания начались в феврале. До тех пор, пока проблема не будет разрешена, эти F-35 планируется временно использовать для тренировочных полетов и не допускать к непосредственному участию в боевых действиях.

В это же время из-за конструктивных особенностей новых F-35B отсутствует возможность установить старый радар APG-81. Предполагается, что создание специальной конструкции, на которую можно было бы установить и новый, и старый радар, будут завершены не ранее чем через несколько лет.

В то же время сообщается, что в рамках бюджета на 2027 финансовый год Пентагон намеревается увеличить объем закупок истребителей F-15EX Eagle II до 267 единиц. Предлагаемое расширение закупки F-15EX входит в масштабный проект оборонного бюджета объемом 1,5 триллиона долларов. Стратегия применения F-15EX отражает эволюцию американской доктрины дальнейшего развития военно-воздушных сил.