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ЦАМТО

Беларусь завершила процедуру ратификации Протокола о внесении изменений в Договор с Россией о развитии ВТС

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Флаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

ЦАМТО, 26 июня. Республика Беларусь завершила внутригосударственные ратификационные процедуры в отношении Протокола о внесении изменений в Договор с Российской Федерацией о развитии ВТС от 10 декабря 2009 года.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал соответствующий закон о ратификации, о чем 26 июня 2026 года сообщила пресс-служба главы государства.

Базовый договор о развитии ВТС действует с 10 декабря 2009 года. Проект Протокола о внесении в него изменений разработан с учетом накопленной практики применения договора, а также положений межправительственного соглашения Беларуси и России о ВТС от 29 октября 1993 года. 1 октября 2025 года президент Беларуси подписал Указ №353, которым одобрил проект Протокола в качестве основы для проведения переговоров и уполномочил Государственный военно-промышленный комитет (ГВПК) на ведение переговоров и подписание документа.

3 июня 2026 года Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь ратифицировала Протокол на заседании третьей сессии восьмого созыва. Законопроект был внесен президентом Республики Беларусь. С докладом перед депутатами выступил председатель ГВПК Дмитрий Пантус, указавший на изменившуюся геополитическую обстановку как на основание для внесения корректив в действующую нормативную базу ВТС.

9 июня 2026 года Совет Республики Национального собрания принял постановление об одобрении проекта Закона Республики Беларусь "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года". Доклад по законопроекту представил первый заместитель председателя ГВПК Олег Мищенко.

Протоколом в договор вносятся следующие изменения: расширен перечень субъектов, подпадающих под определение "уполномоченные организации сторон", имеющих право самостоятельно закупать продукцию военного назначения (ПВН); скорректирован порядок заключения и реализации контрактов, а также формирования перечня поставляемой ПВН; упрощена процедура закупки агрегатов, узлов и комплектующих изделий для технического обслуживания и ремонта вооружения и военной техники (ВиВТ); снижена стоимость закупаемых образцов ВиВТ при осуществлении услуг военной приемки.

В части расширения перечня уполномоченных организаций белорусской стороны силовые ведомства Республики Беларусь получают возможность самостоятельно, без привлечения посредников, закупать комплектующие к ВиВТ непосредственно у российских производителей. По оценке ГВПК, данная мера позволит сократить сроки оперативного ремонта и поддержания образцов ВиВТ в готовности к применению. В настоящее время взаимные поставки комплектующих изделий, отдельных образцов вооружения и военной техники в рамках белорусско-российской кооперации осуществляют более 250 организаций двух стран.

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Белоруссия
Россия
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