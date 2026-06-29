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Военное обозрение

Меньше зависимости от морских путей: Иран начал строить железную дорогу в Китай

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Источник изображения: topwar.ru

Иран приступил к реализации крупного инфраструктурного проекта - строительству трансграничной железнодорожной линии. Речь идёт о железной дороге Хаф (Иран) - Герат (Афганистан) - Мазари-Шариф (Афганистан) - Каши (Китай) протяжённостью 657 км.

Работы будут выполнять иранские компании, а финансирование обеспечат за счёт минеральных ресурсов Афганистана.

Этот участок станет ключевой частью стратегического коридора «Пять наций» который в перспективе обеспечит Ирану прямое железнодорожное сообщение с Китаем без необходимости смены ширины колеи.

Новая магистраль значительно сократит время и стоимость доставки грузов между Восточной Азией, Ираном и Европой. Проект активно продвигается в рамках соглашений, достигнутых между Ираном, Афганистаном и Турцией. Он позволит Тегерану существенно укрепить роль страны как транзитного хаба и снизить зависимость от морских путей.

Реализация коридора рассматривается как важный геоэкономический шаг, открывающий новые возможности для торговли и логистики в регионе. Ожидается, что после завершения участка Герат - Мазари-Шариф строительство продолжится в направлении коридора Вахан для выхода на китайскую железнодорожную сеть.

Новая железная дорога помимо трёх указанных стран должна пройти через Таджикистан и Киргизию.

Тегеран окончательно укрепился в идее реализовать этот масштабный проект после американской блокады его портов. Китаю это не менее выгодно. При этом есть вопросы безопасности - в первую очередь на афганской территории.

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Страны
Афганистан
Иран
Киргизия
Китай
США
Таджикистан
Турция
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