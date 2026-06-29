Постпред РФ при ОДКБ Васильев: взнос Армении в общий бюджет организации составляет 10%

ЦАМТО, 26 июня. Взнос Армении в общий бюджет ОДКБ составляет десять процентов, сообщил "РИА Новости" постпред России при организации Виктор Васильев.

"Свои десять процентов, которые должна была выплачивать армянская сторона, она уже два года не выплачивает", – сказал он.

В.Васильев подчеркнул, что бюджет на 50 проц. состоит из взносов России. От остальных членов организации поступает по десять, добавил собеседник агентства.

Как напоминает агентство, в 2024 году Ереван заморозил участие в ОДКБ. Летом 2025 года премьер-министр Армении Пашинян сообщил, что считает более вероятным выход страны из организации, чем восстановление участия в ней.

В июне глава МИД Сергей Лавров предупредил, что из-за отсутствия финансирования со стороны Еревана ОДКБ рассмотрит задействование статьи устава, касающейся членов, которые не выполняют обязательства.