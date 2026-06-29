MWM: российский крейсер "Киров" превосходит американский миноносец Zumwalt

Российский атомный крейсер "Киров" по своим характеристикам превосходит американский миноносец Zumwalt, с сожалением констатирует MWM. "Киров" считается ведущим надводным боевым кораблем России, а Zumwalt страдает от проблем с эксплуатационными характеристиками и надежностью, отмечает автор статьи.

Переход российского атомного крейсера "Адмирал Нахимов" типа "Киров" в заключительную фазу морских испытаний в начале июня вызвал значительный интерес к его возможностям, и, в частности, к тому, как они соотносятся с возможностями самых крупных надводных боевых кораблей ВМС США — эсминцев типа Zumwalt. Крейсеры типа "Киров" водоизмещением 28 тысяч тонн создавались во время холодной войны как тяжеловооруженные флагманские корабли, предназначенные для уничтожения авианосных групп НАТО с помощью огромной огневой мощи ракетного вооружения. В отличие от них, эсминцы типа Zumwalt водоизмещением 16 тысяч тонн разрабатывались как высокоавтоматизированные многоцелевые эсминцы с характеристиками малозаметности, которые оптимизированы для нанесения точечных ударов, ведения сетецентрических боевых действий и операций в условиях усиленной обороны.

Обе программы столкнулись с серьезными проблемами. В случае с проектом "Орлан", первым крейсером, в котором и был "Киров", — это распад Советского Союза и стремительное снижение промышленного потенциала России, что затруднило обеспечение эксплуатации кораблей. В случае с проектом Zumwalt — серьезные недостатки в оборонном секторе США в период после холодной войны. Тем не менее, эти корабли остаются наиболее уникальными типами надводных боевых кораблей в военно-морских силах обеих стран.

С точки зрения наступательного потенциала, "Киров" остается одним из самых тяжело вооруженных надводных боевых кораблей, когда-либо построенных. На "Адмирале Нахимове" установлено в общей сложности 176 пусковых шахт для ракет большого диаметра, в том числе 96 шахт для ракет "земля-воздух" модификации системы ПВО С-400, предназначенной для морского применения. Это эквивалентно трем полноценным батальонам наземных версий этих систем. Еще 80 пусковых шахт предназначено для крылатых ракет, причем в них может размещаться новая гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон".

В арсенале Zumwalt на 55% меньше ракет — всего 80 пусковых шахт. Для корабля такого размера это чрезвычайно мало. Тем не менее ожидается, что этот корабль-невидимка будет более эффективен в выполнении определенных задач противоракетной обороны благодаря интеграции противоракет SM-3 и SM-6. Крылатые ракеты Tomahawk на этом корабле в целом сопоставимы с ракетами "Калибр", установленными на кораблях типа "Киров". Однако этому кораблю не хватает средств противокорабельной обороны.

Главное преимущество Zumwalt — его стелс-характеристики. Своеобразный корпус корабля и закрытая надстройка резко уменьшают эффективную отражающую поверхность, что значительно затрудняет его обнаружение и отслеживание по сравнению с обычными эсминцами. Такая низкая заметность позволяет кораблю действовать ближе к территории противника и потенциально замедлять наведение вражеских систем нацеливания. "Киров", напротив, имеет массивную надстройку, усыпанную радиолокаторами, ракетными пусковыми установками и датчиками, что значительно увеличивает его заметность в радиолокационном и инфракрасном спектрах. В эпоху спутникового наблюдения, морских патрульных самолетов и загоризонтных РЛС крейсеры типа "Киров", скорее всего, будут обнаружены с большого расстояния, что снизит их способность незаметно приближаться к противнику.

Корабли типа Zumwalt также обладают гораздо более современной боевой системой. Их датчики, вычислительная архитектура и возможности интеграции данных позволяют одновременно обрабатывать информацию из нескольких источников и беспрепятственно обмениваться ею с другими кораблями, самолетами и командными центрами.

Такой сетевой подход улучшает ситуационную осведомленность и позволяет вести скоординированные боевые действия на больших расстояниях. Хотя электроника "Кирова" прошла модернизацию, его конструкция разрабатывалась в конце 1970-х годов. Поэтому корабли этого типа не могут в полной мере сравниться с эсминцами Zumwalt по уровню цифровой интеграции и автоматизации. Как следствие, американский эсминец часто может более эффективно выявлять, классифицировать и нейтрализовывать угрозы, несмотря на меньшую численность экипажа.

Несмотря на отсутствие стелс-характеристик, корабли типа "Киров" обладают рядом преимуществ в плане выживаемости: большие размеры, множество отсеков и дублирование систем позволяют крейсерам выдерживать повреждения и продолжать бой, чего нельзя сказать о кораблях типа Zumwalt. Советская военно-морская доктрина предполагала, что крупные надводные боевые корабли могут получать боевые повреждения во время ракетных обстрелов, и поэтому в ней особое внимание уделялось дублированию систем, разделению отсеков и многоуровневым системам защиты. Соответственно, массивный корпус "Кирова" обеспечивает достаточно места для разделенных машинных отделений, дублирующих систем и обширных средств контроля повреждений. Кроме того, атомные крейсеры этого проекта оборудованы несколькими уровнями ракетных комплексов противовоздушной обороны и системами ближнего боя, предназначенными для отражения угроз на различных дальностях. Это позволяет им лучше выдерживать массированные удары и более эффективно противостоять атакам крылатых ракет и авиации. Крейсеры Zumwalt, в свою очередь, больше рассчитаны на то, чтобы избежать обнаружения на ранней стадии, а не на выживание после попаданий.

В целом корабли типов "Киров" и Zumwalt обладают рядом отличительных особенностей, при этом "Киров" во многих отношениях имеет больший боевой потенциал и способен развивать более высокие скорости благодаря атомной силовой установке. Его преимущества особенно заметны при выполнении задач противокорабельной обороны: ракета "Циркон" способна развивать скорость до 9 Махов, имеет дальность полета 1000 километров и обладает высокой маневренностью, что позволяет успешно преодолевать сложные многоуровневые системы противовоздушной обороны. Zumwalt, напротив, представляется более оптимизированным для противоракетной обороны, что является основной задачей всех типов американских эсминцев. Способность кораблей типа "Киров" оставаться в море в течение значительно более длительных периодов, а также их гораздо большая универсальность особенно хорошо подходят для операций в Арктике и Тихом океане. Если "Киров" с большим отрывом считается ведущим надводным боевым кораблем России, то Zumwalt страдает от проблем с эксплуатационными характеристиками и надежностью, из-за чего он оказался в тени эсминцев типа Arleigh Burke Fight III, которые показали себя значительно менее уязвимыми.