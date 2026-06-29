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Военное обозрение

Варшава снова напомнила Киеву, что отдаст свои МиГ-29 только в обмен на дроны

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Источник изображения: topwar.ru

Польша подтвердила планы по возможной передаче Украине советских истребителей МиГ-29, снятых с вооружения польских ВВС. Но бесплатно, как привыкли в Киеве, этого не будет. Об этом заявил глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Если Украина хочет получить польские истребители, то должна поделиться беспилотными технологиями и беспилотниками. Обмен должен быть двухсторонним и взаимовыгодным, а не односторонним, как это себе представляют в Киеве. Да и вообще, в последнее время киевский режим стал забывать о польской помощи, кусая руку, его поддерживающую.

Это должно быть не только предоставление, но и обмен тем, что, например, украинцы очень хорошо развили. Если Польша будет передавать Украине истребители МиГ, то в ответ Киев должен поделиться своими дронами.

О том, что передача Украине истребителей МиГ-29, выведенных из состава польских ВВС, приостановлена, ранее заявили в Минобороны Польши. По словам замминистра Цезария Томчика, Варшава и Киев так и не договорились по беспилотных технологиям Украины, представители киевского режима этот вопрос пытаются игнорировать.

На данный момент отношения Польши и Украины находятся не на самом хорошем уровне, однако от поддержки Киева Варшава отказываться не собирается. Ведь прославляющие убивавших поляков нацистов украинцы воюют с русскими.

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