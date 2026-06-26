Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

В ходе боев на Украине боевые машины пехоты M2 Bradley американского производства понесли самые серьезные потери за все время их эксплуатации.

Эти БМП впервые приняли участие в боевых действиях во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году. Тогда сухопутные войска США безвозвратно лишились 28 единиц такой техники, причем только три штуки были поражены иракцами, остальные стали жертвами дружественного огня.

В ходе агрессии против Ирака в 2003 году американцы потеряли 16 машин уничтоженными, и еще 35 было повреждено. Всего за все время оккупации иракской территории было списано около 150-ти, и еще часть Bradley были подбиты.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Несколько десятков M2 Саудовской Аравии были уничтожены хуситами. При этом повстанцами использовались противотанковые управляемые ракеты "Конкурс", реактивные гранаты РПГ-7.

Следующей "горячей точкой", где появились заокеанские БМП, стала Украина. Формирования киевского режима получили около 330 M2A2 ODS SA. Эта версия имеет дополнительное бронирование, в том числе днища, также на нее устанавливались блоки динамической защиты.

Первоначально техника поступила на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады противника. Ее начали активно использовать в ходе летнего наступления ВСУ в 2023 году.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии", "Отвага2004"

Bradley окзались более живучими, чем старые советские машины первого и второго поколения, но бойцы армии России активно принялись за их уничтожение. Упомянутое выше соединение врага потеряло, как минимум, 15 штук, и еще 4 были брошены. 15 оказались повреждены, удалось ли их восстановить, неизвестно.

По Bradley работали различного вида беспилотниками, боеприпасами артиллерии и танковых орудий, ПТУР и РПГ, они подрывались на минах. В социальных сетях размещено большое количество роликов, где можно увидеть горящие М2: у некоторых башни отлетали или проваливались в корпус.

Позже из-за высокой уязвимости экипажи вынуждены стали устанавливать на такие БМП различные дополнительные решетки и мангалы, но потери росли, и в настоящее почти достигли числа 190. Судя, по появлявшейся информации, новых поставок из США не ожидается.

Алексей Брусилов