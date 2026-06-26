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Россия поэтапно улучшает новые танки Т-90М на основе опыта, полученного в ходе боевых действий на передовой (Military Watch Magazine, США)

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Танк Т-90М Прорыв во время динамического показа в рамках военно-патриотической акции СВОи приходят на помощь в Ростовской области
Танк Т-90М Прорыв во время динамического показа в рамках военно-патриотической акции СВОи приходят на помощь в Ростовской области.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Пивоваров

MWM: Россия улучшает Т-90М на основе опыта боевых действий на Украине

Т-90М проходит непрерывную модернизацию с учетом реального боевого опыта, полученного на Украине, пишет MWM. Танк уже получил усиленную броню, новые системы РЭБ и передовую защиту от дронов, а процесс его совершенствования расписан как минимум на ближайшее десятилетие.

Государственная корпорация "Ростех" сообщила, что основной боевой танк Т-90М постоянно модернизируется с учетом отзывов военнослужащих, действующих на украинском театре военных действий.

"Т-90 — танк известный. Он стал более мощным и более защищенным: процесс модернизации не останавливается. Машина продолжает совершенствоваться. Наши специалисты улучшают технику, исходя из новых задач, поступающих с передовой. Знания бойцов, имеющих реальный опыт работы с техникой, очень полезны для обновления техники и создания новых образцов", — цитирует пресс-служба "Ростеха" заместителя генерального директора Николая Волобуева.

Т-90М впервые поступил на вооружение в апреле 2020 года и считается самым боеспособным основным боевым танком в российской армии, показывая значительный отрыв от других машин.

В пресс-службе "Ростеха" также уточнили, что в последние месяцы танк получил значительно усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы. Кроме того, была усилена защита проекции моторно-трансмиссионного отделения, что дополнило защиту верхней полусферы танка. Сообщается, что производитель, "Уралвагонзавод", продолжает работы по дальнейшему развитию систем пассивной и активной защиты, а также по улучшению эксплуатационных и технических характеристик машины, уделяя особое внимание повышению живучести и уровню защиты экипажа.

Возможности Т-90М по борьбе с беспилотниками были расширены за счет интеграции первой российской системы активной защиты — "Арена-М", в конце 2024 года. В начале января 2026 года было подтверждено, что завершена разработка новой модификации комплекса "Арена-М", способной перехватывать атаки одиночных беспилотников и барражирующих боеприпасов.

Статус Т-90М как самого мощного танка на вооружении России во многом обусловлено провалом программы создания перспективного танка Т-14, который так и не был принят на вооружение. Сама эта программа была менее амбициозным продолжением советского проекта Т-95, который должен был стать принципиально новой машиной, пришедшей на смену семейству Т-64 (к которому относятся Т-72, Т-80 и Т-90).

Т-90М представляет собой глубоко модернизированный вариант Т-64. Хотя считается, что он сопоставим по возможностям с новейшими основными боевыми танками НАТО, такими как Leopard 2A8 и M1A2 Abrams, его характеристики ограничены по сравнению с танками следующего поколения, такими как Т-14, китайский Type 100, а также ожидаемыми характеристиками американского M1E3 и южнокорейского K3. Это вызывает вопросы о том, будут ли продолжаться работы по доработке Т-14, параллельно с крупными инвестициями в значительное расширение масштабов производства Т-90М.

В мае главный конструктор крупнейшего российского производителя танков — корпорации "Уралвагонзавод" — Андрей Терликов заявил, что модернизация Т-90М будет продолжаться еще как минимум десять лет. Говоря о базовой версии Т-90, он отметил: "Танк был разработан в 1990-х годах. Срок его службы составляет не менее 50 лет". Он добавил, что российские военнослужащие, эксплуатирующие улучшенную версию Т-90М, оценивают ее как "высокоэффективную при выполнении боевых задач".

Терликов также отметил, что Т-90М проходит непрерывную модернизацию для улучшения тактико-технических характеристик, особенно броневой защиты, и указал, что разработана комплексная система огневой защиты танка, в первую очередь для обороны от атак дронов.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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