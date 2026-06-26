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Ростех

Станок SXS 310 CNC холдинга «СТАН» включен в реестр российской продукции

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Станок SXS 310 CNC холдинга «СТАН»
Станок SXS 310 CNC холдинга «СТАН».
Источник изображения: «СТАН»

Новый статус повысит конкурентоспособность изделия на рынке

Промышленный обрабатывающий центр SXS 310 CNC холдинга «СТАН» Госкорпорации Ростех включен в реестр российской промышленной продукции. Положительное заключение выдано Минпромторгом РФ. Новый статус повысит конкурентоспособность изделия на рынке.

SXS 310 CNC выпускается компанией «Шлифовальные станки» и предназначен для обработки с повышенной производительностью «елочных» хвостовиков рабочих лопаток газотурбинных двигателей. За счет работы двумя шлифовальными кругами станок исключает главный дефект, присущий замковому профилю лопаток турбин, — эффект «ножниц».

«Сегодня российское происхождение промышленной продукции становится решающим фактором конкурентоспособности отечественных предприятий. В условиях экономических вызовов и развития программ импортозамещения такой статус открывает новые возможности для роста бизнеса и получения государственной поддержки. В этой связи нами было принято решение об обязательном вхождении в реестр российской промышленной продукции всей линейки „СТАНа“», — отметил заместитель генерального директора холдинга «СТАН» по научно-тоническому развитию и инновациям Денис Чернявский.

Данная модель станка способна заменить на российском рынке зарубежные аналоги. В частности, специальный двухшпиндельный станок плоскопрофильного шлифования модели SS-13 Elb-Schlif производства Германии.

Модель SXS 310 CNC стала уже третьей для холдинга «СТАН», вошедшей в реестр российской промышленной продукции. Ранее регулятором в него были включены профилешлифовальный одношпиндельный станок SXS 410 и пятикоординатный шлифовальный комплекс SXS 512.

Станкостроительный холдинг «СТАН» продолжит работу по получению статуса российскости для своей продукции, в том числе это касается новых моделей, разработка которых ведется на предприятиях холдинга.

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