Россия заходит в юго-восточную Азию с энергетическим козырем в кармане (Foreign Policy, США)

Лидеры АСЕАН заметно потеплели к России, пишет FP. Они наперебой просят об энергетике и готовы сделать взамен крайне важные уступки.

Джозеф Речмен (Joseph Rachman)

На прошлой неделе в Казани состоялся юбилейный саммит России и Ассоциации государств юго-восточной Азии (АСЕАН). Саммит показал, что военный конфликт в Иране и последующий энергетический кризис усилили дипломатическое влияние России в азиатском регионе. Главы девяти государств-членов АСЕАН приняли участие в саммите 17-18 июня. Некоторые из них также лично встретились с Путиным.

С началом военного конфликта на Украине Россия усилила дипломатическое взаимодействие с юго-восточной Азией. Нефть, газ и ядерная сила стали ключевой частью предложения российской стороны. Последний раз саммит России и Ассоциации государств юго-восточной Азии проходил в 2021 году, перед началом СВО.

Министры иностранных дел АСЕАН призвали к миру и переговорам, однако в их речах не упоминались слова "Россия" и "военный конфликт". Санкции против России ввtл только Сингапур. В этом году позиция государств-членов АСЕАН значительно смягчилась. Главной темой повестки после военного конфликта в Иране стала энергетика. Даже верный союзник США филиппинский президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший проявил дружелюбие и встретился с Путиным.

"Невозможно переоценить значение прочного взаимодействия государств АСЕАН и России в период нарастания геополитической неопределенности", — заявил Маркос-младший.

По итогам конференции Россия и АСЕАН выразили взаимное желание к сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики и энергосистемы Ассоциации государств юго-восточной Азии. Кроме того, они условились изучить возможность морского сотрудничества.

Маркос-младший сообщил СМИ, что Россия и Филиппины обсуждают пути, позволяющие Филиппинам на регулярной основе закупать российскую нефть. Он также выразил интерес к сотрудничеству в области ядерной энергетики и обозначил возможность безвизового въезда россиян на территорию Филиппин. Россия же продемонстрировала акт доброй воли: освободила без предъявления обвинений 24 филиппинских гражданина.

В заголовках газет появился и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Он долгое время выступал с критикой действий США. "Встреча лидеров АСЕАН с Владимиром Путиным стала хорошим знаком. Это подчеркивает нашу ключевую роль в ситуации, готовность оставить всякие предрассудки", — заявил Анвар. За последние три года этот визит в Россию стал для Анвара третьим. Вернувшись на родину, он сообщил: Россия и Малайзия работают над долгосрочным договором о поставке нефти и газа.

Тем временем давние друзья России Лаос и Вьетнам воспользовались возможностью усилить существующие связи. Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг выделил ключевые области сотрудничества — энергетику, удобрения и технологии. В марте Россия и Вьетнам подписали договор о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции во Вьетнаме. Лаос подписал такой же договор.

Таиланд и Камбоджа стремятся укрепить связи с Россией посредством договора с Евразийским экономическим союзов — торговым блоком, состоящим из России, Казахстана, Беларуси, Армении и Кыргызстана.

Премьер-минист Сингапура Лоуренс Вонг в первый раз посетил Россию и встретился с Путиным. Он заявил, что желает более крепкого сотрудничества между Россией и государствами-членами АСЕАН. Вонг заверил, что будет работать над этим в следующем году, когда Сингапур станет председателем в организации.

Это заявление стало предупредительным выстрелом. Вонг подчеркнул важность соблюдения международного права в условиях геополитической нестабильности. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Сингапура.

Индонезия заняла сдержанную позицию. Индонезийский президент Прабово Субианто, известный многочисленными зарубежными поездками, остался на родине. Вместо себя он отправил министра иностранных дел Сугионо. Это объяснили тем, что экономическая ситуация в Индонезии нестабильная.

Об авторе: Джозеф Речмен — американский корреспондент газеты Foreign Policy, фрилансер. Проживает в Джакарте.