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ЦАМТО

Турция приняла на вооружение беспилотный авиационный комплекс для решения задач в условиях РХБ заражения

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Флаг Турции
Флаг Турции.
Источник изображения: Public Domain

ЦАМТО, 25 июня. Турецкая компания Zyrone Dynamics разработала беспилотный авиационный комплекс (БАК) PUHU-KBRN, предназначенный для проведения дезактивации и выполнения операций в условиях радиационного, химического и биологического заражения.

По информации Jane's Defence Weekly, система принята на вооружение ВС Турции в 2025 году. Публичный показ PUHU-KBRN состоялся в конце мая 2026 года в ходе совместного учения "ЭФЕС-2026" на полигоне Догандже в районе Измира.

PUHU-KBRN обеспечивает дистанционное проведение дезактивации, исключая необходимость входа личного состава в зону заражения. Система способна осуществлять жидкостную и порошковую дезактивацию, поддерживать очистку зараженного личного состава, техники и инфраструктуры, а также доставлять грузы в пораженные районы.

БАК обеспечивает дезактивацию как горизонтальных поверхностей (открытые зараженные участки местности), так и вертикальных – техники и зданий. Полезная нагрузка по дезактивирующей жидкости составляет 25 л. За один вылет система способна обеспечить очистку площади порядка 200-250 м2 с дистанцией безопасного удаления от безопасной зоны до 10 км. При дезактивации вертикальных поверхностей рабочая дистанция от цели составляет 2-3 м.

Максимальная взлетная масса комплекса не превышает 75 кг при максимальной полезной нагрузке 30 кг. Объем отсека полезной нагрузки составляет 25 л. В конфигурации, альтернативной РХБ-задачам, система допускает применение для грузовых перевозок.

PUHU-KBRN построен на платформе ZD300, принятой в эксплуатацию в 2024 году. Комплекс оснащен антенной системой CRPA, многоканальными системами подтверждения местоположения и технологией визуальной навигации, а также многодиапазонными каналами связи прямой и загоризонтной видимости. Встроенный ИИ-процессор и автономные системы живучести обеспечивают функционирование в условиях радиоэлектронного подавления и противодействия.

Система сертифицирована по военному стандарту MIL-STD-810G и подтверждает работоспособность в условиях интенсивного запыления, сильного дождя и широкого диапазона температур. Конструкция допускает переконфигурацию под различные полезные нагрузки в течение 1 мин.

По заявлению представителя Zyrone Dynamics, PUHU-KBRN является единственной оперативной системой подобного класса в НАТО, а реализованное решение потенциально влечет пересмотр соответствующих доктрин альянса.

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