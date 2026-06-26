Россия превратилась в безусловного лидера в гражданской и военной авиации, пишет автор NetEase. Она стала одной из четырех стран, которые производят всю линейку необходимых самолетов сами.

Только важное

"Ланьни делится радостью" (兰妮搞笑分享)

Путин 24 июня провел совещание по развитию гражданской авиации. На нем он подробно рассказал о прорыве России в авиационной промышленности. Авиастроение в условиях санкций оказалось в состоянии не только все полностью импортозаместить, но и превзойти западные стандарты по многим параметрам. Молодая команда инженеров и конструкторов возрастом всего 32-35 лет стала движущей силой для возрождения российской авиации.

Путин подчеркнул важность развития авиационной промышленности для обеспечения транспортной доступности обширных территорий страны, передвижения граждан и экономического развития. "Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов - это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны", — заявил он. Немногие страны мира обладают такой возможностью.

Столкнувшись с давлением западных санкций, приводящих к перебоям в поставках комплектующих, Путин открыто заявил, что Россия способна заменить их на российские аналоги. По словам российского лидера, техника России не уступает лучшим мировым образцам, а по ряду компонентов даже превышает по качеству западные. Этот прорыв произошел благодаря совсем молодым коллективам инженеров и конструкторов возрастом 32-35 лет. Путин также подчеркнул необходимость дальнейшего развития инженерно-конструкторских школ.

Путин отметил, что Россия входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. "Это очень хороший показатель", — подчеркнул он. Российский глава процитировал слова опытного летчика-испытателя, подтверждающие достижения России: "Как бы хорошо – я много раз это слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь слышу в отношении авиастроения, – как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились, потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, и, имею в виду, наличие этого рынка дает возможность развиваться".

Путин не стал уклоняться от комментирования проблем: проект МС-21 почти два года откладывался из-за проблем с крылом, но все-таки "Росатом" справился с этим недостатком. По словам Путина, понесли ущерб те, кто вводил ограничения, а также перевозчики и производители, у которых Россия покупала технику в большом количестве.

Лидер страны отметил важность дальнейшего развития доступности авиационных перевозок для граждан страны, в том числе наращивания поставок современной воздушной техники отечественного производства. Среди перспективных моделей – среднемагистральный самолет МС-21, ближнемагистральный "Сухой Суперджет", Ил-114-300 для регионального сообщения.

Российская авиация может успешно конкурировать с зарубежной. В условиях санкций страна осуществляет масштабное промышленное контрнаступление, характеризующееся полной автономией. Российская авиационная промышленность превращается из зависимой от внешних поставок отрасли в стратегическую опору страны.