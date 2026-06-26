Минобороны США заключило контракт на техобслуживание и модернизацию воздушного командного пункта E-4B

ЦАМТО, 25 июня. Минобороны США 24 июня заключило контракт с компанией Strategic Mission Systems LLC (Оклахома-Сити, шт.Оклахома) на техобслуживание и модернизацию воздушного командного пункта E-4B Nightwatch.

Максимальная сумма контракта составляет 984 млн. долл.

Е-4В называют самолетом "судного дня", на его борту президент США, министр обороны и другие ключевые должностные лица страны смогут руководить войсками в случае масштабной ядерной войны и уничтожения наземных штабов.

Контракт заключен в форме IDIQ (с неопределенным объемом поставок) с верхним потолком финансирования в 984 млн. долл. Предметом соглашения являются услуги по поддержке систем связи бортовых комплексов E-4B.

Выполнение работ запланировано на трех площадках: Оклахома-Сити (шт.Оклахома), Сан-Антонио (шт.Техас) и авиабаза Оффатт (шт.Небраска). Срок исполнения контракта – до 24 июня 2037 года.

E-4B является авиационным командным пунктом Верховного командования. Самолет представляет собой военную модификацию пассажирского авиалайнера Boeing 747-200. Силовая установка состоит из четырех турбовентиляторных двигателей General Electric CF6-50E2 с тягой 52500 фунтов (233,5 кН) каждый. Экипаж и штаб – до 111 человек. Самолет защищен от воздействия электромагнитного импульса, оснащен ядерным и тепловым экранированием. Нормальная продолжительность полета составляет 12 часов, с дозаправкой в воздухе – до 72 часов; практический потолок – свыше 9000 м.

Бортовые коммуникационные системы включают спутниковую связь сверхвысокой частоты в формате AEHF (Advanced Extremely High Frequency) с терминалами FAB-T (Family of Advanced Beyond Line-of-Sight Terminals); защищенную связь в диапазонах сверхнизких и низких частот для передачи приказов ядерным силам, а также усовершенствованную систему связи в диапазоне сверхвысокой частоты (SSHF – Survivable Super High Frequency). В 2025 финансовом году начата замена устаревших УВЧ каналов связи на защищенную систему мобильных абонентов MUOS (Mobile User Objective System). Техническая ответственность за отдельные подсистемы распределена между компаниями Raytheon (FAB-T), L3Harris (SSHF) и Boeing/Collins Aerospace (низкочастотная передающая система).

Параллельно с продлением обслуживания действующего парка E-4B, реализуется программа создания самолета-преемника – Survivable Airborne Operations Center (SAOC), получившего обозначение E-4C. В апреле 2024 года ВВС США заключили с компанией Sierra Nevada Corporation (SNC) контракт стоимостью 13 млрд. долл. на разработку и производство E-4C на базе модифицированного Boeing 747-8i. Первый полет E-4C состоялся 7 августа 2025 года. Поставки новых машин запланированы до 2036 года. На 2027 финансовый год ВВС США запросили 2,2 млрд. долл. на программу E-4C, что на 23,2% превышает уровень текущего года.