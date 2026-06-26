С Lockheed Martin заключен контракт на производство перехватчиков THAAD стоимостью 35 млрд. долл.

ЦАМТО, 25 июня. Агентство по ПРО Минобороны США 24 июня заключило многолетний контракт с Lockheed Martin Corp. (подразделение Missiles and Fire Control, Даллас, шт.Техас) на производство перехватчиков THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Общая стоимость заказа составляет 35,327 млрд. долл.

По условиям контракта подрядчик обязан произвести ракеты-перехватчики THAAD по фиксированной цене. Производство будет осуществляться на мощностях компании в Далласе (шт.Техас), Саннивейле (шт.Калифорния), Трое (шт.Алабама) и Камдене (шт.Арканзас). Период исполнения контракта – с марта 2026 года по июнь 2032 года.

Данный контракт является реализацией рамочного соглашения, подписанного Минобороны США и Lockheed Martin 29 января 2026 года, предусматривавшего четырехкратное увеличение ежегодного производства перехватчиков THAAD – с 96 до 400 ед. в год. Контракт стал одним из первых крупных многолетних закупочных соглашений, реализуемых в рамках стратегии трансформации закупок (Acquisition Transformation Strategy) Минобороны США.

Параллельно с оформлением контрактной документации компания Lockheed Martin в мае 2026 года приступила к строительству нового предприятия по производству боеприпасов в Трое (шт.Алабама) площадью около 8000 кв. м, которое будут выпускать, в том числе, перехватчики THAAD. В марте 2026 года Министерство обороны США также заключило рамочное соглашение с BAE Systems и Lockheed Martin о четырехкратном увеличении производства инфракрасных головок самонаведения для перехватчиков THAAD. В рамках общей программы расширения производственной базы Lockheed Martin планирует инвестировать свыше 9 млрд. долл. до 2030 года в строительство и модернизацию более 20 объектов на территории США.

К настоящему времени Lockheed Martin поставила свыше 900 перехватчиков THAAD Агентству по противоракетной обороне МО США с момента начала серийного производства. Ориентировочная стоимость одной ракеты-перехватчика – 11-14 млн. долл.