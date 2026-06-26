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ЦАМТО

Литва получила первый транш в 956 млн. евро в рамках программы ЕС SAFE по перевооружению

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Флаг Литвы
Флаг Литвы.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 25 июня. Литва получила первый платеж в размере 956 млн. евро по программе Европейского союза SAFE, направленной на укрепление оборонно-промышленной базы ЕС.

Об этом, как передает RT (на русском), сообщила национальная телерадиокомпания Литвы LRT со ссылкой на Министерство финансов страны.

Уточняется, что платеж составляет 15% от общей суммы кредита в 6,375 млрд. евро, выделенного Вильнюсу в рамках программы.

По данным министерства, средства планируется направить на развитие национальной дивизии, системы ПВО, артиллерию, закупку гаубиц, боеприпасов и другие оборонные закупки.

Часть финансирования также предполагается использовать для поддержки Украины, отмечает RT.

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