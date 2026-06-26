Войти
ЦАМТО

"Рособоронэкспорт" расскажет участникам форума "Инженеры будущего" о тенденциях мирового рынка вооружений

104
0
0
Инженеры будущего
Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».
Источник изображения: www.38rus.com

ЦАМТО, 25 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) участвует в XIV Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего", который при поддержке Госкорпорации Ростех проводит Союз машиностроителей России.

В 2026 году компанию впервые представляет команда молодых сотрудников, которые примут участие в деловой, культурной и спортивной программах форума.

"Форум "Инженеры будущего" использует богатый научный и образовательный потенциал входящих в Союз машиностроителей высокотехнологичных предприятий и вузов, вовлекая молодежь в процессы инновационного развития России. Он стимулирует развитие горизонтальных связей между сотрудниками различных кластеров промышленности и экономики. Благодаря этому возникают новые технологические тренды, появляются уникальные образцы продукции, соответствующие потребностям рынка", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

В рамках деловой программы представитель "Рособоронэкспорта" выступит с презентацией о состоянии и тенденциях развития мирового рынка оружия, что поможет молодым участникам форума определить перспективные для себя проекты в работе. Важно показать молодым специалистам необходимость роста наукоемкого производства в России, внедрения новых идей и разработок для обеспечения непрерывного развития технологий.

Активное участие в форуме также принимают сотрудники предприятий, входящих в Ярославское и Саратовское региональные отделения Союза машиностроителей России, которые курирует генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Форум "Инженеры будущего-2026" проходит в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Мероприятие организовано Союзом машиностроителей России. Ростех представляет на форуме несколько десятков экспонатов разработки холдингов "Росэл", "Высокоточные комплексы", "Технодинамика" и Объединенной двигателестроительной корпорации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Ростех
РОЭ
СМР
Технодинамика
Персоны
Михеев Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 01:02
  • 16170
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 00:31
  • 1
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России
  • 26.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)"
  • 25.06 20:06
  • 0
Об ошибках Маркса, точнее, о русском мышлении ("Потрясающие ошибки в «Капитале» и его научная несостоятельность. Почему марксисты этого не видят?")
  • 25.06 13:09
  • 6
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 12:01
  • 1
Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова