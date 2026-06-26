"Рособоронэкспорт" расскажет участникам форума "Инженеры будущего" о тенденциях мирового рынка вооружений

ЦАМТО, 25 июня. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) участвует в XIV Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего", который при поддержке Госкорпорации Ростех проводит Союз машиностроителей России.

В 2026 году компанию впервые представляет команда молодых сотрудников, которые примут участие в деловой, культурной и спортивной программах форума.

"Форум "Инженеры будущего" использует богатый научный и образовательный потенциал входящих в Союз машиностроителей высокотехнологичных предприятий и вузов, вовлекая молодежь в процессы инновационного развития России. Он стимулирует развитие горизонтальных связей между сотрудниками различных кластеров промышленности и экономики. Благодаря этому возникают новые технологические тренды, появляются уникальные образцы продукции, соответствующие потребностям рынка", – сообщил заместитель председателя Союза машиностроителей России, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев.

В рамках деловой программы представитель "Рособоронэкспорта" выступит с презентацией о состоянии и тенденциях развития мирового рынка оружия, что поможет молодым участникам форума определить перспективные для себя проекты в работе. Важно показать молодым специалистам необходимость роста наукоемкого производства в России, внедрения новых идей и разработок для обеспечения непрерывного развития технологий.

Активное участие в форуме также принимают сотрудники предприятий, входящих в Ярославское и Саратовское региональные отделения Союза машиностроителей России, которые курирует генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Форум "Инженеры будущего-2026" проходит в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Мероприятие организовано Союзом машиностроителей России. Ростех представляет на форуме несколько десятков экспонатов разработки холдингов "Росэл", "Высокоточные комплексы", "Технодинамика" и Объединенной двигателестроительной корпорации.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".