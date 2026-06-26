Генсек НАТО привел Трампу доводы в пользу сохранения альянса (The New York Times, США)

Трамп: США нужна лояльность союзников по НАТО

Рютте во время визита в Вашингтон попытался убедить Трампа в пользе сохранения НАТО, пишет NYT. Традиционная лесть в адрес президента ненамного смягчила его раздражение, отмечает автор статьи. Трамп заявил, что хочет от союзников по альянсу только "лояльности".

Дэвид Сангер

В среду днем в Овальном кабинете президент Трамп разразился было потоком жалоб на союзников по НАТО, однако генеральный секретарь организации Марк Рютте прервал его и показал несколько диаграмм.

Среди европейских лидеров бывший премьер-министр Нидерландов приобрел репутацию человека, который лучше всех справляется с капризами и выпадами Трампа. Он приехал “подготовленным” и, развесив в Овальном кабинете плакаты, чтобы показать, “чего достиг президент”, продемонстрировал резкий рост текущих и ожидаемых европейских расходов на оборону.

“Эта диаграмма посвящена “триллиону Трампа”, — заявил Рютте, расхаживая по Овальному кабинету, словно преподаватель политологии, и излагая азы военных расходов аудитории, в которой присутствовал министр обороны Пит Хегсет. Он вернулся к тому моменту, когда Трамп только вступил в должность в 2017 году, и подчеркнул “общую сумму дополнительных расходов европейцев и канадцев”. Он особо остановился на последних двух годах, когда расходы НАТО составляли “более 250 миллиардов долларов”.

“Я могу вас заверить, что это из-за России, из-за угрозы, — сообщил Рютте, и первоначальный гнев президента на союзников, казалось, улегся, когда генсек изложил свою точку зрения непосредственно ему. — Но я также абсолютно убежден, что вы, будучи президентом США, переломили ситуацию, и добились того, чего не удавалось ни одному президенту со времен Эйзенхауэра: чтобы европейцы уравняли расходы на оборону с США”.

“Вот вам доказательства”, — сказал он, заканчивая свою “лекцию” заметкой о том, сколько рабочих мест создано в Соединенных Штатах за счет дополнительных расходов.

Президент Дуайт Эйзенхауэр, разумеется, не угрожал подорвать НАТО — наоборот, это он выстроил структуру североатлантического альянса, опираясь на многолетний опыт на посту верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами. Но Рютте руководствовался не только особенностями адресата, но и стремлением сохранить мир, когда Трамп прибудет в турецкую столицу Анкару на саммит НАТО 7 июля. Как выразился ранее на этой неделе один европейский дипломат, цель саммита крайне скромна — избежать вспышки гнева Трампа на союзников из-за их нежелания участвовать в военной операции против Ирана, которую многие сочли непродуманной и незаконной.

На встрече в Овальном кабинете в среду Рютте не всегда был почтительным. В какой-то момент он даже перебил жалобы Трампа на то, что европейские страны не торопятся вкладываться в собственную безопасность и не желают поддерживать операцию против Ирана. Рютте сказал, что “слегка не согласен”. И добавил: “Были отдельные случаи, действительно вас разочаровавшие, но в целом ваши европейские союзники были на месте”.

Требования Трампа просты. “Просто будьте лояльны, — ответил он на вопрос, чего он хочет от союзников Америки в Европе. — Я просто хочу их лояльности”.Ранее он обрушился с конкретными претензиями на ряд стран, начиная с Италии, Великобритании и Испании.

Критики, включая ряд союзников по НАТО, пеняют Рютте за уступчивость к Трампу. Сам Рютте же парировал, как в публичных комментариях, так и в частных беседах, что его успех на посту главы североатлантического союза будет измеряться тем, насколько ему удастся сохранить направляющую роль США. Еще одна цель — восстановить пошатнувшуюся уверенность европейских лидеров в том, что если российские войска продвинутся хотя бы на несколько километров вглубь территории НАТО, США примут участие в едином ответе.

Едва ли Трамп предоставит эти гарантии в очевидной форме. На первом президентском сроке он даже не упомянул статью 5 договора НАТО о коллективной защите в своей речи в штаб-квартире альянса. Более того, он даже явственно дал понять, что не стал бы участвовать и в предстоящем саммите, не будь его хозяином президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

“Большинство людей бы на это не согласились, — сказал Трамп в среду, — Но он мне позвонил. И сказал: “Пожалуйста, у меня в Турции будет мероприятие. И вы должны там быть. США должны там быть”. И поэтому я еду — из уважения к президенту Эрдогану”.

Трамп также намекнул, что США, скорее всего, разрешат Турции приобрести истребители F-35, чью продажу Вашингтон ранее запретил. Турция была исключена из программы F-35 в 2019 году, при первой администрации Трампа, после того как Эрдоган приобрел российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Официальные лица США опасались, что русские смогут собирать данные о F-35 через Турцию.

Трамп ничего не сказал об этой стычке, но дал понять, что, скорее всего, отменит запрет в ближайшие недели.