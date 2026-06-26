В Токио собираются пересмотреть ключевые военные документы, пишет Sankei Shimbun. Гражданам при этом изо всех сил убеждают, что Япония — следующая Украина.

Правительство Японии 21 июня приступило к обсуждению включения "новых методик обороны" в так называемые "Три документа по безопасности", к которым, помимо всего прочего, относится стратегия Национальной безопасности. Упомянутые методики будут рассматриваться в качестве руководящего принципа укрепления обороноспособности. Пересмотр "трех документов" запланирован до конца текущего года.

Нововведения обусловлены международным распространением "новых способов ведения боевых действий" с использованием передовых технологий, преимущественно искусственного интеллекта (ИИ) и беспилотников. Япония также намерена разработать собственную уникальную концепцию. Кроме того, предполагается расширить общественное понимание значимости развития оборонного потенциала, избегая чрезмерно милитаристской риторики.

Украина, Иран... меняется сама природа военных действий

Многочисленные источники в правительстве Японии сообщили, что на заседании экспертной группы по пересмотру трех документов, которое состоялось 8 июня, ряд участников выразил поддержку использованию фразы "новые методы обороны". Министр обороны Синдзиро Коидзуми 14 июня заявил, что "для того, чтобы сохранить принцип исключительно оборонительной политики, необходимо разработать "новые методы обороны". По его словам, в условиях пацифистски настроенной Японии эта задача будет куда сложнее, чем в других странах.

Основная причина реформ заключается в изменении характера ведения современных войн. В ходе российско-украинского конфликта и войны США против Ирана широко применялись беспилотники и искусственный интеллект. Это оказало существенное влияние на ход конфликтов. Япония же, по мнению правительства, до сих пор медлит с реакцией на новые стандарты.

Таким образом, пересмотренные "три документа" будут предусматривать создание "новых способов обороны", а именно внедрение беспилотных летательных аппаратов, способных наносить удары на большие расстояния, и применение искусственного интеллекта в командовании войсками. Предполагается также активно внедрять передовые технологии в способы реагирования на чрезвычайные ситуации — чтобы сократить количество человеческих жертв до минимума. Помимо прочего, будут разрабатываться методики повышения сохранения боеспособности военных баз в ходе противостояния атакам.

Комментарии читателей Sankei Shimbun:

True Common Sense

Простите, а кто-то вообще собирается на нас нападать? Серьезно? Даже если и так, может, лучше сначала задуматься о том, почему некоторые страны демонстрируют к нам враждебность, и примириться с ними? Выстроить такие отношения, при которых нападать никто не станет?

mak********

Вы на что страну собрались защищать? Денег у нас нет, собственных ресурсов — тоже, продовольствием себя обеспечить мы не в состоянии, ВВП крайне низок, иена обесценилась, инфраструктура слабо развита. Никакие поверхностные знания в этих условиях не спасут Японию. Может, не стоит ни с кем конфликтовать?

На Западе проболтались: Рютте возглавил НАТО по одной простой причине

Путь в будущее

Судя по всему, Япония целенаправленно встревает в конфликты. Что за "новые способы боевых действий"? Мы зачем-то развязали гонку вооружений с Китаем, ВВП которого в четыре раза превышает ВВП Японии.

mos********

Страну, которая не может извлечь уроки из собственной истории, ждет неизбежный крах.

ani********

Да прекратите вы эти попытки натянуть ситуацию с Украиной на нашу собственную страну. Это совершенно другой опыт. Совершенно другая страна, история, геополитика. Все эти стратегии нам никогда не пригодятся.

djd*******

Нашему правительству стоит задуматься о мерах по решению проблемы снижения рождаемости, а не об укреплении обороноспособности.