Очередной высокопоставленный генерал уходит из Пентагона (The Atlantic, США)

Atlantic: Хегсет уволил генерала, отвечавшего за подготовку к войне с Россией

Хегсет уволил одного из опытнейший командиров американской армии, пишет The Atlantic. Министр войны не собирается останавливаться: кажется, он поставил целью окончательно парализовать военную машину США.

Нэнси Юссеф (Nancy A. Youssef), Мисси Райан (Missy Ryan)

Крис Донахью был последним американским солдатом, покинувшим Афганистан. Теперь он стал очередным военным в длинной веренице покидающих ряды вооруженных сил.

Генерал Крис Донахью был последним американским солдатом, покинувшим Афганистан в 2021 году во время хаотичного вывода войск. Командуя сухопутными войсками в Европе и Африке, он помогал Украине отражать российское наступление. Теперь Донахью стал очередной жертвой чисток, которые министр обороны Пит Хегсет проводит в рядах армейского командования.

Внезапная отставка Донахью, занимавшего должность всего полтора года, — это очередной признак потрясений. Многие видели в нем восходящую звезду сухопутных войск. Легендарный командир отряда "Дельта", считавшийся главным кандидатом на должность начальника штаба сухопутных войск или даже председателя Объединенного комитета начальников штабов, отличился в войнах двух последних десятилетий. Но Хегсет стремится избавиться от всех, кто не соответствует его представлениям о военачальниках, включая офицеров, участвовавших в катастрофическом выводе американских войск из Кабула при президенте Байдене. При этом ему неважно, хорошо они служили или нет. Ожидается, что уже завтра Донахью объявит об уходе со своего поста, о чем нам рассказали два информированных источника.

Профессиональный рейнджер и командир спецназа Донахью проходил службу в Ираке, Афганистане и Сирии, поднимался в звании и должности во время войн с терроризмом, которые длились два десятка лет. Когда американская армия переключила внимание с охоты на террористов и их сети, и занялась подготовкой к конфликтам с развитым в техническом отношении противником, то же самое сделал Донахью. В последние годы он играл важную роль в Европе, где Пентагон усваивал уроки Украины и других современных конфликтов. Его отставка — это продолжение исхода целого поколения закаленных в боях командиров, и происходит все это в момент, когда Хегсет перетряхивает ряды высокопоставленных военачальников, действуя под лозунгом "Меньше генералов, больше рядовых". Есть мнение, что, когда Донахью уйдет, должность командующего сухопутными войсками в Европе и Азии будет занимать уже не четырех-, а трехзвездный генерал. Это составная часть действий по укреплению командований. Пока неясно, будет ли это сделано одновременно с уходом Донахью. Президент Трамп и Хегсет пересматривают численность и состав американских войск в Европе, призывают европейские страны выделять больше средств на оборону в условиях трений, возникших из-за нежелания членов НАТО присоединиться к войне в Иране (Сухопутные войска от комментариев отказались.)

Ночью 30 августа 2021 года Донахью видели поднимающимся на борт последнего американского военного самолета, вылетавшего из Кабула. Произошло это за минуту до окончания объявленного срока.

Хегсет, получивший звание майора в национальной гвардии сухопутных войск после командировок в Ирак и Афганистан, неоднократно критиковал всех тех, кто был связан с уходом из Афганистана. Сейчас он курирует расследование по этому делу. Вывод американских войск омрачила гибель 13 военнослужащих от рук смертника возле въезда в кабульский аэропорт. К власти в этой стране вернулись талибы.

Донахью должен был участвовать в работе по изменению методов ведения войны сухопутными войсками. Он возглавлял работу по изучению украинского опыта и его применению в будущих конфликтах. Незадолго до ухода Донахью армейские ряды покинул начальник штаба сухопутных войск генерал Рэнди Джордж, которого Хегсет отправил в отставку этой весной. Джорджу было поручено пополнить запасы боеприпасов для ПВО, которые серьезно истощились за время войны с Ираном.

Донахью станет, по меньшей мере, шестым из числа трех- и четырехзвездных армейских генералов, неожиданно ушедших в отставку. Всего в сухопутных войсках примерно 60 генералов с такими погонами. Среди них авторитетный генерал Джеймс Мингус, занимавший должность заместителя начальника штаба сухопутных войск. "Это очень интересно. Парень, заявляющий о желании возродить военные традиции, избавляется от лучших воинов в армейских рядах, — сказал нам отставной офицер сухопутных войск. — Это не война против воук-идеологии. Это война против военных".

56-летний Донахью родился в Пенсильвании. Он выпускник Вест-Пойнта. 11 сентября он был на Капитолийском холме вместе с Ричардом Майерсом, занимавшим в то время должность заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов. Потом он командовал 82-й воздушно-десантной дивизией и занимал другие важные посты в армии.

Отставки в рядах высшего военного командования происходят так часто и так внезапно, что демократы в сенате включили в проект бюджета Пентагона предложение уведомлять конгресс в том случае, когда продвижение офицеров по службе откладывается или отменяется. Обязанности Донахью после его ухода будет исполнять его заместитель генерал-майор Кристофер Норри, о чем сообщили информированные источники. По их словам, администрация рассматривает на замену Донахью кандидатуру генерал-лейтенанта Кевина Эдмирала, но пока свое предложение не выдвинула.