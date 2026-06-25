Армия Южной Кореи показала, как она видит борьбу с роем дронов

Источник изображения: topwar.ru

Вооружённые силы Южной Кореи провели тренировку, связанную с перехватом дронов. Основная задача состояла в противостоянии рою коптеров, которыми условный противник предполагал атаку военного объекта.

Обращает на себя внимание отработка указанных действий. Южнокорейская техника была выстроена ровной шеренгой на территории военной базы – в непосредственной близости от берега. Дроны стали появляться не по одиночке, а все сразу – в виде достаточно плотного «облака».

Источник изображения: topwar.ru

Взмахнув красными флажками, был отдан приказ на открытие огня. Огонь вёлся из пулемётов (автоматических пушек) системы Гатлинга – вращающихся многостволок. В результате стрельбы множество дронов буквально посыпалось вниз. Однако некоторые коптеры продолжали находиться в небе.

После этого южнокорейская армия продемонстрировала индивидуальные действия, когда по отдельным дронам стрельбу ведут военнослужащие из, скажем так, личного оружия - автоматического карабина.

Источник изображения: topwar.ru

По большому счёту, это вариант мобильных огневых групп. Однако насколько может быть эффективен такой вариант перехвата дронов в реальном бою, когда БПЛА могут заходить с разных направлений, по одному-два, меняя это направление при заходе на цель, вопрос остаётся открытым. При умелых действиях дроноводов эта пулемётно-пушечная шеренга может быть «размотана» в короткое время. Но, как говорится, не добивается успеха тот, кто даже не пытается его добиться. Южнокорейцы пытаются. Насколько учтён чужой опыт, сказать пока сложно.