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Вестник Мордовии

В зоне СВО впервые уничтожен новейший ЗРК MAAWLR из США ценой в 6 млн долл

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В Харьковской области разведка российской группировки войск "Север" обнаружила позицию вражеского зенитно-ракетного комплекса.

Военнослужащие 11-й армии нанесли удар FPV-дронами, в результате которого цель была полностью уничтожена. Видеокадры объективного контроля, размещенные в группе ВК "Северный ветер", подтверждают, что противник потерял новейшую американскую систему MAAWLR (Mobile Anti-Air Weapons Launcher Reconfigurable).

Этот ЗРК, впервые показанный в сентябре 2025 года на конференции в Мэриленде, способен работать как в стационарном варианте (BRAWLR), так и в мобильном - на шасси пикапов или прицепов.



Режимы работы: автономный захват и сопровождение целей или кооперация с внешними РЛС. Список поражаемых возможных поражаемых целей включает беспилотники различных типов, крылатые ракеты и вертолеты.

Конфигурация вооружения вариативна: до 46 малых корректируемых ракет APKWS (на базе 70-мм Hydra), AIM-9 Sidewinder или советские Р-27. Дальность перехвата составляет до 12-15 километров.

В комплект аппаратуры входят: РЛС Х-диапазона и комбинированная оптико-электронная система и ночной тепловизионный канал. Расчет - 2 человека. Время подготовки и сворачивания - 20 минут и несколько минут соответственно.

По некоторым данным, стоимость полного комплекта с боекомплектом и радаром достигает 6 млн долларов.

Видео: канал "Северный ветер"

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AIM-9
APKWS
Проекты
БПЛА
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