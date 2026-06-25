Войти
Вестник Мордовии

"Элита" ВВС Северной Кореи: МиГ-29, Су-25 и МиГ-23 - костяк ударной мощи

407
0
0

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В Военно-воздушных силах КНДР, по различным оценкам, на вооружении состоит от 600 до 1700 летательных аппаратов. Однако подавляющее большинство из них - это не самые новые крылатые машины советского и китайского производства, такие как МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21.

Основу ударной мощи составляют самолеты, полученные в конце 1980-х - начале 1990-х годов. В первую очередь, это МиГ-29 (по разным данным, до 35 машин) - основной истребитель, обеспечивающий завоевание превосходства в воздухе.

Вместе с ним на вооружении состоят также ударные Су-25 (около 35 машин), предназначенные для непосредственной авиационной поддержки войск.

Замыкает тройку "элитной" авиации МиГ-23 (оценочно около 30 - 46 машин), которые, несмотря на свой возраст, остаются основными носителеми ракет класса "воздух-воздух" Р-23 (Р-24) и, как пишут, Р-27.

Пилоты элитных подразделений, летающие на таких самолетах, по оценкам экспертов, имеют достаточно высокий уровень подготовки.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Имеющийся боевой дух и готовность к самопожертвованию они остаются визитной карточкой авиаторов КНДР.

Стоит отметить, что северокорейские пилоты имеют реальный боевой опыт за пределами своей страны. Их последняя массовая зарубежная дислокация до недавнего времени датировалась войной во Вьетнаме (1960-1975 гг.)

Согласно вьетнамским источникам, в 1966 году между Ханоем и Пхеньяном было достигнуто соглашение о помощи. В Северный Вьетнам направилась так называемая "Группа Z" численностью до 200 человек, в том числе 87 пилотов.

Начиная с 1967 года, они активно участвовали в воздушных боях против американской авиации, летая на МиГ-17 и МиГ-21, и на их счету есть сбитые самолеты.

Кроме того, северокорейские летчики действовали и на Ближнем Востоке. В частности, они были направлены в Египет и Сирию во время войны Судного дня в 1973 году. Например, в Египет тогда прибыла группа из 30 пилотов, 8 авиадиспетчеров и вспомогательного персонала.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

В заключение стоит назвать общее число пилотов ВВС КНДР. По разным оценкам, в боевых, транспортных и учебных частях насчитывается от трех до пяти тысяч военнослужащих, способных поднимать различную авиационную технику в воздух.

Герман Китаев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Китай
КНДР
Сирия
США
Продукция
МиГ-19
МиГ-21
МиГ-23
Су-25
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.06 09:31
  • 4
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 03:39
  • 16164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"