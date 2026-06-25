Эстонская компания Frankenburg Technologies открыла в Риге предприятие по производству малых ЗУР Mark I

ЦАМТО, 24 июня. Эстонская компания Frankenburg Technologies открыла в Риге (Латвия) завод по сборке ракетного вооружения Riga Weapon System and Missile Assembly Factory.

Предприятие позиционируется компанией как первый в Балтийском регионе объект по производству ракетных систем и первый в мире специализированный завод по серийному производству "доступных зенитных управляемых ракет". В церемонии открытия принял участие европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Специализацией рижского предприятия станет производство ЗУР Mark I – серийного изделия класса "очень малой дальности" (VSHORAD), разработанного для поражения БЛА I-III классов, включая роевые цели.

Основные тактико-технические характеристики ракеты: стартовая масса – менее 2 кг, длина – 0,65 м, диаметр – 60 мм, максимальная дальность поражения – до 2 км, высота поражения – до 1500 м. Тип силовой установки – твердотопливный ракетный двигатель. Боевая часть – осколочно-фугасная с неконтактным взрывателем, масса БЧ – 0,5 кг. Принцип наведения – "выстрелил и забыл" с применением оптико-электронной ГСН.

Площадь производственного объекта в Риге составляет около 1000 кв. м, плановая численность персонала – до 50 человек. Производственный объект создан в течение 12 месяцев.

Рижское предприятие является первым элементом двухузловой производственной системы в Латвии в рамках производственной концепции FieldFoundry. В связке с планируемым финальным сборочным производством в Адажи, рижский завод образует первую полную латвийскую производственную систему типа FieldFoundry. Совокупная мощность двух объектов к концу 2026 года должна достичь до 100 ракет в сутки. Концепция FieldFoundry предусматривает развертывание производственных мощностей в существующих зданиях, временных сооружениях или контейнерных установках с возможностью масштабирования на нескольких площадках.

В 2026 году компания планирует произвести 1500 ракет в режиме начального мелкосерийного производства с последующим переходом к полномасштабному серийному производству. В рамках долгосрочной производственной программы Frankenburg Technologies намерена развернуть дополнительные объекты FieldFoundry в Эстонии, Великобритании и Польше. Конечная цель сети производственных объектов – достижение совокупной годовой мощности в 1 млн. ракет.

В феврале 2026 года Frankenburg Technologies привлекла в развитие производства 30 млн. евро. Ведущим инвестором выступил фонд Plural. Привлеченные средства направляются на создание многоплощадочного производства ракет в Европе. По состоянию на июнь 2026 года компания располагает представительствами в восьми странах: Эстонии, Латвии, Литве, Германии, Великобритании, Дании, Польше и Украине.