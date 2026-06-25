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ЦАМТО

Пентагон объявил об успешном испытании отдельных элементов системы ПВО/ПРО "Золотой купол"

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Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол».
Источник изображения: @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

ЦАМТО, 24 июня. Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о проведении первого этапа испытаний отдельных элементов системы ПВО/ПРО "Золотой купол", отметив, что они завершилось "полным успехом".

Испытания проводились на засекреченном военном полигоне в плановые сроки. В ходе испытаний была задействована система автономного поражения целей Dynamic Defense Autonomous Defeat (DDAD), которая в автономном режиме осуществила обнаружение, сопровождение и уничтожение нескольких одновременно атакующих воздушных объектов, имитировавших БЛА и крылатые ракеты. Для поражения целей применялись средства направленной энергии – высокоэнергетические лазерные системы (HEL) и системы на основе высокомощного микроволнового излучения (HPM).

По словам П.Хегсета, лично присутствовавшего на испытаниях, система успешно поразила все цели без исключения.

Согласно кратким техническим сведениям, опубликованным представителями военного ведомства, в ходе испытаний была отработана интеграция прототипов космических датчиков с наземными средствами поражения на основе направленной энергии. Основная задача испытания состояла в проверке работоспособности архитектуры управления и контроля (C2), которую официальные лица программы характеризуют как "ядро" всей системы "Золотой купол".

Концепция "перехвата на разгонном участке" предполагает поражение баллистических ракет непосредственно после старта – до отделения боеголовок и развертывания средств преодоления ПРО. Именно эта концепция заявлена в качестве ключевой для перспективной архитектуры "Золотого купола", предусматривающей орбитальные перехватчики, космические датчики раннего предупреждения, а также наземные и воздушные системы заатмосферного и атмосферного эшелонов.

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