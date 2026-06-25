Слабость Европы — не в отсутствии институтов, а в недостатке воли и ресурсов (Le Monde, Франция)

Monde: "европейский совет безопасности" не сделает Европу самостоятельной

Евросоюз продолжает плодить структуры, которых и так с избытком, пишет Le Monde. Однако армии как не было, так и нет. Это иллюзия решимости вместо реальных шагов.

Михал Матлак (Michal Matlak), Моника Сус (Monika Sus)

В колонке для Le Monde политологи Михал Матлак и Моника Сус ставят вопрос о целесообразности создания "европейского совета безопасности". По их мнению, решение проблемы безопасности континента следует искать не в создании новых структур, а в укреплении уже существующих.

Идея создания "европейского совета безопасности" вновь активно обсуждается. Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны и космоса, сделал эту идею краеугольным камнем своей стратегии по превращению Европы в самостоятельную военную силу. Он предлагает структуру по образцу Совета Безопасности ООН: постоянные места для крупных держав ЕС, ротационные — для малых стран, а также включение Великобритании, Норвегии и Украины.

Американская администрация рассматривает Украину как разменную монету, а статью 5 Вашингтонского договора — как опцию, которую можно активировать по запросу (Статья 5 Вашингтонского договора гласит: нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на весь альянс, и каждый член обязан оказать помощь атакованной стороне). На этом фоне идея европейского совета безопасности заслуживает внимания. Она ставит правильный вопрос — как сделать Европу способной защищаться без США, — но отвечает на него неверно.

Поставленный диагноз не вызывает сомнений: в Европе отсутствует институт, где ведущие силы в сфере безопасности собирались бы как единый центр принятия решений. Вместо этого существует множество форматов: на одной неделе — Е5 (группа, объединяющая Францию, Германию, Италию, Польшу и Испанию), на следующей — расширенный "Веймарский треугольник" (Франция, Германия и Польша), затем — саммит "Бухарестской девятки" (Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия). При таком изобилии структур действительно ли нужна еще одна?

Первое возражение: создание такого совета лишь добавит еще один орган, не решив проблемы, которые он призван разрешить. Слабость Европы объясняется не отсутствием структур, а недостатком политической воли и реальных развертываемых сил. Новый совет сам по себе не создаст общей воли. Более того: он, призванный ускорять принятие решений, на деле не будет быстрым — ведь как только решения потребуют использования инструментов ЕС (финансирование, санкции, операции), их придется снова пропускать через стандартные процедуры союза. Мы получим еще одну структуру, но старая проблема останется.

Второе возражение — еще более серьезное, поскольку оно затрагивает саму суть ЕС. Такой совет создаст две категории членов: постоянные места для крупных держав — сверху, и ротационные — снизу. Такая иерархия понятна: Франция и Германия с их гораздо более мощными экономиками и оборонными промышленностями превосходят Эстонию или Мальту — и отрицать это было бы бессмысленно. Однако вся суть европейской интеграции как раз и заключалась в том, чтобы сгладить эту асимметрию.

Крупные государства по-прежнему задают тон, но их мощь смягчается общими правилами, в рамках которых даже самая маленькая страна имеет право голоса. Такое перераспределение влияния, конечно, несовершенно, но именно оно определяет союз — как альтернативу союзу сильных мира сего, как порядок, основанный на правилах и разделенном суверенитете, а не на законе сильнейшего. Совет вновь привнес бы ту самую логику, которую ЕС призван преодолевать: формальное главенство великих держав.

В-третьих, в договорах уже есть механизм, позволяющий ЕС защищаться без США: пункт о взаимной помощи. Не хватает лишь политической воли, чтобы ее применить, и сил, способных действовать совместно, чтобы ее подкрепить, — и никакой новый механизм их не создаст. Что же делать? Укреплять существующее, и для этого можно предпринять три шага, ни один из которых не потребует создания нового института.

Четкий мандат

Во-первых, для создания подлинного оборонительного союза Европы необходима более глубокая интеграция передовых стран. Как и в случае с евро, интеграция должна проходить в рамках ЕС и быть открытой для всех стран, которые готовы соответствовать общим стандартам. Украина, Великобритания, Норвегия и, при необходимости, Турция могут быть включены по обычной для союза методике — через правила и поэтапное присоединение, что ЕС умеет делать, — а не через импровизированный альянс великих держав.

Во-вторых, нужно изменить правила принятия решений, а не структуру. Проблема не в том, что Европа парализована — она действует, — а в том, что принцип единогласия сводит решения к наименьшему общему знаменателю. Страны ЕС должны оставаться главными действующими лицами; речь не о том, чтобы ослабить их роль, а о том, чтобы не позволить одному брать остальных в заложники. Необходимое уже заложено в существующих договорах. Переходный механизм, предусмотренный параграфом 3 статьи 31 Договора о Европейском союзе, позволяет Европейскому совету переводить отдельные сферы общей внешней политики и политики безопасности с принципа единогласия на голосование квалифицированным большинством. Для этого достаточно единогласного решения совета — без пересмотра договоров и национальных ратификаций. Правда, это не касается обороны. Другой путь — конструктивное воздержание: оно позволяет большинству действовать без оглядки на тех, кто против.

В сфере торговли и внутреннего рынка решения уже принимаются большинством голосов. Эти же механизмы можно задействовать и для обеспечения безопасности. Новых органов для этого не требуется. Однако это сложнее, чем создать очередной совет, — вот почему политики так часто поддаются соблазну.

В-третьих, необходимо дать обороне собственное место в совете. Сегодня министры обороны собираются лишь в рамках совета по иностранным делам. Превратим их встречи в постоянный совет министров обороны с четким мандатом и регулярными заседаниями. Для этого не требуется пересмотр договоров — достаточно решения Европейского совета, принятого квалифицированным большинством. Площадка, которая собирается и принимает решения и где представлены все государства, сделает для обороны Европы больше, чем очередная неформальная структура.

Эти три меры укрепили бы также и европейскую опору НАТО: подходы дополняют друг друга, а не конкурируют. Способность Европы защищаться будет измеряться не новой аббревиатурой, а войсками, финансами, работающей системой принятия решений и партнерами, действующими в рамках правовых обязательств. Европейский совет безопасности, созданный вне договорной базы, рискует дать обратный эффект: иллюзию решимости вместо реальных шагов.