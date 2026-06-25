Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству фрегатов F126

ЦАМТО, 24 июня. Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен отказаться от проекта по строительству новейших фрегатов типа F126 для ВМС Германии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает журнал Spiegel со ссылкой на свои источники.

"Писториус планирует выйти из крупнейшего в истории ВМС проекта по созданию вооружений… Глава Минобороны намеревается прекратить реализацию проекта по строительству фрегатов типа F126, который сопряжен со множеством проблем", – говорится в материале.

Согласно сообщению Spiegel, с момента запуска проекта экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель расходы на него превысили 2 млрд. евро. По оценкам депутатов немецкого парламента, на сегодняшний день расходы на проект составляют от 2,3 до 2,4 млрд. евро.

Изначально в 2020 году власти Германии планировали заказать только четыре корабля и потратить на них 5,27 млрд. евро. Однако в июне 2024 года Писториус принял решение увеличить заказ до шести кораблей. При этом, согласно сообщению Spiegel, депутаты от правящей коалиции бундестага оказывали давление на Писториуса, чтобы он изменил решение в пользу фрегатов Meko-200 компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

"Теперь Писториус намерен остановить свой выбор на варианте Meko и закупить в общей сложности восемь фрегатов этого типа… Руководство ВМС поддерживает это решение", – цитирует "РИА Новости" сообщение журнала Spiegel.

В конце января комитеты бундестага предварительно дали согласие на договор с TKMS на сумму 50 млн. евро для резервирования производственных мощностей, закупки материалов и работы по управлению проектом и проектированию. Целью этого договора было создание гарантии того, что ВМС ФРГ, в случае провала F126, получат в 2029 году первый фрегат типа Meko-200. В марте бюджетный комитет бундестага согласовал выделение еще 240 млн. евро для закупки четырех фрегатов Meko-200 в качестве промежуточного решения. В дальнейшем после ввода в строй фрегатов F126 корабли типа Meko могли бы быть проданы на экспорт, сообщает Spiegel.

Как напоминает "РИА Новости", в апреле газета Financial Times сообщала, что Берлин собирается отказаться от сотрудничества с нидерландской компанией Damen Naval в качестве генподрядчика проекта по строительству фрегатов типа F126. По данным газеты Welt am Sonntag, заказ мог быть передан немецкому оборонному концерну Rheinmetall. При этом в мае Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Rheinmetall потребовал около 12 млрд. евро за принятие на себя обязательств по провалившемуся проекту строительства кораблей для правительства Германии.

Минобороны ФРГ ранее объявило о строительстве шести фрегатов F126 стоимостью около 10 млрд. евро, что станет крупнейшим проектом по обновлению ВМС Германии за последние годы.