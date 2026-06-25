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ЦАМТО

G7 уже выдала Киеву кредиты на 45,5 млрд. долл. из доходов от активов России, в том числе 6,6 млрд. долл. в 2026 году

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Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 3 июня 2026 г.
Генсек НАТО Марк Рютте и Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 3 июня 2026 г.
Источник изображения: © REUTERS / Thomas Peter

ЦАМТО, 24 июня. "Большая семерка" выдала Киеву кредиты уже на 45,5 млрд. долл. за счет доходов от замороженных российских активов, следует из анализа "РИА Новости" данных Минфина Украины. Этой суммы показатель достиг в конце мая.

США первыми перевели средства еще в 2024 году, выделив 1 млрд. долл. В дальнейшем Вашингтон больше не предоставлял Киеву финансирование по такой схеме.

Остальные члены G7 начислили Украине 37,9 млрд. долл. в 2025 году и 6,6 млрд. долл. – в 2026 году.

Как напоминает агентство, после начала спецоперации Евросоюз и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 млрд. евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear.

В 2024 году G7 одобрила выдачу кредита Украине на сумму примерно в 50 млрд. долл. за счет доходов от замороженных российских активов.

Москва приняла ответные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

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