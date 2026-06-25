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Самые мощные российские стратегические бомбардировщики патрулируют воздушное пространство вблизи арктических территорий НАТО (Military Watch Magazine, США)

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Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М Илья Муромец.
Источник изображения: © POOL

MWM: новый Ту-160М стал одним из самых дальнобойных бомбардировщиков в мире

Модернизированнй Ту-160М обладает уникальными техническими характеристиками, пишет MWM. Усовершенствованные "Белые лебеди" способны обнулить критическую инфраструктуру Запада с расстояния в 5000 километров, оставаясь полностью неуязвимыми для перехвата.

Воздушно-космические силы России развернули межконтинентальные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 для проведения операции над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, при этом сопровождение обеспечивали истребители-перехватчики МиГ-31. В Министерстве обороны России сообщили, что полет "длился около 16 часов; в ходе операции экипажи Ту-160 отрабатывали дозаправку в воздухе". Операция прошла в период высокой напряженности в отношениях с НАТО и после ряда инцидентов в этом регионе. Например, в начале марта два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35 в течение длительного времени патрулировали международное воздушное пространство над Баренцевым морем, после чего их перехватили истребители F-35 Королевских ВВС Норвегии. Малозаметные истребители подтвердили идентификацию целей, обеспечили сопровождение и осуществляли непрерывное отслеживание.

3 июня российская атомная подводная лодка "Архангельск" проекта "Ясень" выпустила противокорабельную крылатую ракету П-800 вблизи побережья НАТО в Баренцевом море, что вызвало серьезные вопросы относительно возможностей этого корабля и его способности противостоять военно-морской мощи Западного блока в регионе. Хотя инвестиции России в парк бомбардировщиков были значительно меньше, чем во флот АПЛ, недавняя модернизация бомбардировщиков Ту-160 до стандарта Ту-160М и расширение производства новых самолетов этого типа повышают вероятность возникновения серьезной и растущей угрозы для НАТО в случае потенциального конфликта. Эти бомбардировщики ценятся за непревзойденную скорость, которая составляет более 2 Махов, а также за высокую грузоподъемность, которая на 50% превышает показатели более старых бомбардировщиков Ту-95МСМ.

Ту-160 — самый большой боевой самолет, который когда-либо поступал на вооружение. Он может нести около 45 тонн вооружения во внутренних отсеках, в том числе ядерные и обычные крылатые ракеты. В отличие от многих других бомбардировщиков, все вооружение размещается внутри фюзеляжа, что снижает аэродинамическое сопротивление и позволяет сохранить летные характеристики. Наиболее сильной стороной самолета в боевом плане можно считать его роль носителя крылатых ракет большой дальности. Современные Ту-160М способны запускать, в частности, крылатые ракеты Х-101 и Х-102, оснащенные технологией снижения радиолокационной заметности, с расстояния более 5000 километров. Таким образом, бомбардировщик может наносить удары по целям, оставаясь далеко за пределами зон действия ПВО противника. Ту-160М также обладает исключительной дальностью полета и продолжительностью нахождения в воздухе: новые двигатели НК-32-02 снижают расход топлива и увеличивают дальность действия, что делает этот самолет одной из самых дальнобойных моделей стратегических бомбардировщиков в мире. Благодаря дозаправке в воздухе бомбардировщик может выполнять задачи на всех континентах и над океанами. Помимо усовершенствованных двигателей, важным преимуществом Ту-160М перед более старыми моделями Ту-160 стала комплексная модернизация авионики. Ту-160М — единственный бомбардировщик межконтинентального радиуса действия, который сегодня производится в мире.

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