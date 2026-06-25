Главное преимущество и слабость генсека НАТО – его манера общения с Трампом (The New York Times, США)

NYT: Рютте выбрали генсеком НАТО за умение успокаивать Трампа

Марк Рютте оказался на своей должности благодаря "умению находить общий язык" с Трампом, пишет NYT. Назначенный ради удержания США в альянсе, генсек вынужден терпеть публичные унижения, пока Белый дом сокращает контингент в Европе и открыто называет НАТО "бумажным тигром".

Мара Хвистендал (Mara Hvistendahl), Стивен Эрлангер (Steven Erlanger)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направляется в Вашингтон. Его стиль руководства не раз вызывал недовольство у некоторых европейских лидеров, но именно их поддержка необходима для сохранения единства альянса.

Когда в январе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретился с президентом Трампом, казалось, что альянс находится на грани развала. Трамп поклялся отобрать Гренландию у Дании и отказался исключить возможность применения силы, чтобы добиться этого.

Эта беспрецедентная угроза, прозвучавшая от одного члена НАТО в адрес другого, поставила под сомнение само существование альянса.

Рютте получил свой пост в том числе благодаря умению находить общий язык с президентом Трампом. Теперь ему предстоит показать, насколько хорошо он умеет это делать.

"Мы не сможем вам помочь, если вы хотите захватить Гренландию", — сказал ему Рютте во время конференции в Давосе, по словам источников, знакомых с содержанием разговора.

"Но, — добавил Рютте, предлагая президенту компромиссный вариант, — мы можем помочь вам с безопасностью".

Рютте представил расплывчатые и уже существующие планы учений НАТО в Гренландии как новую миссию альянса в Арктике. Президент Трамп, похоже, успокоился и на время отказался от своих угроз.

Казалось, это была победа Рютте — бывшего премьер-министра Нидерландов, который занял этот пост в 2024 году отчасти для того, чтобы обеспечить устойчивость НАТО перед лицом действий Трампа. Но за закрытыми дверями его переговоры вызывали раздражение и порождали недоверие.

В тот же день стало известно, что представители НАТО обсуждали возможность передачи Соединенным Штатам контроля над территориями, где расположены американские военные базы. Датчане считали, что Рютте обсуждал суверенитет и будущее Гренландии — вопросы, которые для них были "красной линией" и выходили далеко за пределы его полномочий. Об этом сообщили люди, знакомые с ситуацией и говорившие на условиях анонимности, поскольку речь шла о внутренних обсуждениях.

Этот разговор показал, как Рютте, которого называют "заклинателем Трампа", пытается найти баланс. НАТО нуждается в его хороших отношениях с американским президентом. Но эта близость иногда раздражает тех европейских лидеров, которые ждут от него, что он сможет влиять на Трампа и помогать сохранять единство альянса.

В среду Рютте встретится с президентом Трампом на фоне сильной напряженности. В последнее время американский лидер вел себя особенно непредсказуемо и резко критиковал НАТО за отказ поддержать его войну в Иране. Соединенные Штаты также планируют отозвать треть истребителей, которые они предоставляют НАТО. А на прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет объявил о шестимесячном пересмотре размещения американских войск в Европе.

На 59-летнего Марка Рютте возложена задача смягчать подобные удары. Однако внутри НАТО его также регулярно обвиняют в том, что он слишком старается угодить Трампу, особенно в вопросах, выходящих за пределы его полномочий. Его поддержка президента Трампа оттолкнула некоторых европейских союзников, которые, как и датчане, опасаются, что он не всегда отстаивает их интересы в полной мере.

"Мы не комментируем детали разговоров между лидерами, — заявила пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт. — Но генеральный секретарь ни в какой момент не обсуждал и не предлагал ничего, что касалось бы суверенитета какого-либо союзника".

По словам людей, знакомых с их отношениями, Рютте и Трамп разговаривают несколько раз в неделю, иногда обмениваясь шутками о гольфе или обсуждая мировые события, не связанные напрямую с НАТО. Как рассказал посол Нидерландов в НАТО Тейс ван дер Плас, однажды Рютте даже отложил дипломатический ужин, чтобы остаться в машине возле брюссельской брассерии и поговорить по телефону с президентом США. (Американский чиновник, комментируя ситуацию, опроверг утверждение о том, что они общаются настолько часто).

В другой раз, во время визита в Белый дом, Трамп проводил Рютте и его сотрудников в отдельную столовую и подарил им атрибутику движения MAGA, качество которой, по словам одного из помощников, сам президент США сравнил с автомобилем Lamborghini.

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэльс заявила, что у Трампа "крепкие отношения" с Рютте. "Страны НАТО должны взять на себя большую ответственность за собственную оборону. И они должны были поддержать Соединенные Штаты во время войны с Ираном", — заявила она.

На прошлогоднем саммите Рютте назвал Трампа "папочкой" НАТО, после чего Белый дом выпустил клип "Папочка дома". (Позже, несколько смущенный, Рютте сказал: "У слова „папочка“ есть и особый подтекст. Теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь").

Рютте, который 13 лет занимал пост премьер-министра Нидерландов и за это получил прозвище "Тефлоновый Марк", неожиданно стал связующим звеном с американским президентом, известным своей показной роскошью. По словам людей из его окружения, Рютте отказался жить в роскошной резиденции генерального секретаря НАТО в Брюсселе и просит обращаться к нему просто "Марк". (Некоторые до сих пор так не делают). Он любит привычный образ жизни и почти каждые выходные возвращается в Гаагу: посещает любимые места и преподает старшеклассникам — этим он занимается как волонтер с 2008 года.

И хотя он был опытным премьер-министром и одним из главных сторонников трансатлантических связей, его достижения в сфере военных расходов — важного критерия для будущего главы НАТО — оценивались как неудовлетворительные.

Однако Рютте показал свою важность для НАТО еще на сложном саммите 2018 года, когда Трамп угрожал покинуть альянс. На закрытой встрече лидеров он, занимавший тогда пост премьер-министра Нидерландов, помог снять напряжение, заявив, что благодаря Трампу европейские страны стали больше тратить на оборону.

"Он фактически спас этот саммит", — заявил бывший сотрудник НАТО Тимо Костер, который присутствовал на встрече.

Генеральный секретарь НАТО избирается на основе консенсуса, при этом США играют в этом процессе важную роль. Когда в 2024 году эта должность стала вакантной, дипломаты учитывали хорошие отношения Рютте с Трампом. Даже бывшие чиновники администрации Байдена отмечали, что его связи с Трампом сделали его кандидатуру более привлекательной, особенно когда стало ясно, что Трамп может вернуться в Белый дом.

Однако в последнее время некоторые считают, что Рютте зашел слишком далеко. Он поддержал Трампа в войне против Тегерана, хотя многие европейские лидеры называли ее незаконной, а сам Иран не входит в зону ответственности НАТО.

"Нужно ли было ему хвалить президента за войну с Ираном и призывать американцев поддержать ее? — спросила Джулианна Смит, бывший посол США в НАТО во время администрации Джо Байдена. — Многие считают, что это уже перешло все границы".

Рютте отказался от интервью. Многие послы НАТО заявляют, что перед ним стоят три главные задачи: обеспечить полноценное участие Трампа и Соединенных Штатов в альянсе; убедить Европу и Канаду увеличить расходы на оборону; и добиться, чтобы американская и союзническая помощь продолжала поступать Украине. В частности, речь идет о том, чтобы Вашингтон продолжал предоставлять Киеву разведданные и продавал европейским союзникам американское оружие, которое затем передается Киеву.

По их мнению, чтобы добиться этих целей, необходимо сохранять тесные отношения с Трампом. Это особенно важно, поскольку президент время от времени ставит под сомнение принцип коллективной обороны НАТО, закрепленный в 5-ой статье.

"В НАТО считают, что он понимает: ему приходится искать особый подход к Трампу, чтобы не допустить дальнейшей эскалации с его стороны, которая еще больше подорвет доверие к 5-ой статье. Это некрасиво и крайне позорно для всех нас, но он пришел к выводу, что это единственный работающий способ", — сказал Ян Техау, бывший чиновник Министерства обороны Германии, а ныне директор политической консалтинговой компании Eurasia Group.

Джон Файнер, бывший заместитель советника по национальной безопасности при Байдене, ранее поддерживал кандидатуру Рютте на этот пост. По его словам, недавно он говорил Рютте, что уступки Трампу не должны вредить альянсу. Однако Файнер признал, что ставки для Украины высоки, и Рютте "приходится тщательно оценивать риски в отношениях с Трампом".

Сторонники Рютте считают, что его дружелюбное отношение к Трампу — это часть продуманной политической стратегии. "Он всегда говорил мне: „Нужно танцевать с теми, кто уже на танцполе“", — сказал Ян Дриссен, бывший стратег предвыборной кампании Рютте в Нидерландах.

У Рютте хорошие отношения с другими мировыми лидерами, включая Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Его сторонники говорят, что в разговорах с Трампом он часто отстаивает интересы Европы.

Такой подход дал некоторые результаты. Когда Трамп, разгневанный высказываниями канцлера Германии Фридриха Мерца об Иране, неожиданно объявил о выводе пяти тысяч американских военнослужащих из Германии, Рютте вместе с верховным командующим НАТО генералом Алексусом Гринкевичем попытались минимизировать последствия.

Однако даже участие Рютте не помешало Трампу назвать НАТО "бумажным тигром" и усомниться в принципе коллективной обороны. Это вызвало вопросы о том, придет ли Вашингтон на помощь Европе в случае кризиса или войны. Также это не помешало Хегсету объявить о шестимесячном пересмотре размещения американских войск в Европе.

Генеральный секретарь НАТО подчиняется Североатлантическому совету — главному органу альянса — и обычно делает заявления только после того, как все союзники придут к консенсусу.

"Рютте уже не раз нарушал эту традицию, — заявил Костер, бывший представитель НАТО. — Сейчас единство альянса действительно очень хрупкое, и, поступая так, он сильно рискует".