Будущее российской авиации: стоимость жизненного цикла новейших авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 снизится в ходе «доводки»

Об этом рассказал генеральный конструктор

В процессе доводки и испытаний авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 их стоимость жизненного цикла снизится. Об этом рассказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) активно совершенствует эти силовые установки, уделяя особое внимание снижению стоимости владения и часа эксплуатации.

Создать газотурбинный двигатель, не работая в кооперации, которая сейчас охватывает практически все регионы России, просто невозможно. Это одно из сложнейших изделий в машиностроении, которое функционирует в экстремальных условиях, – 16-20 тысяч оборотов в минуту, температура до 2000 градусов. И мы постоянно работаем над снижением себестоимости, стоимости жизненного цикла и часа эксплуатации.

Юрий Шмотин

Изначально в конструкцию ПД-8 была заложена возможность уменьшения стоимости жизненного цикла. Благодаря использованию композитных деталей из углепластика и современных жаропрочных сталей планируется снизить массу двигателя, улучшить топливную экономичность и значительно увеличить его ресурс.

Кроме того, ранее отмечалось, что по сравнению с нынешними аналогами эксплуатационные расходы ПД-14 будут на 14–17% ниже, а общая стоимость жизненного цикла — на 15–20% ниже, чем у зарубежных конкурентов.

ПД-14 — это новый российский авиационный двигатель пятого поколения. Его создали специально для современного гражданского пассажирского самолета МС-21. Это первый полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный после распада СССР.

ПД-8 — это «младший брат» двигателя ПД-14, созданный для ближнемагистральных самолетов. Росавиация официально сертифицировала этот двигатель в июне 2026 года.