Будущее российской авиации: стоимость жизненного цикла новейших авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 снизится в ходе «доводки»

Об этом рассказал генеральный конструктор
В процессе доводки и испытаний авиадвигателей ПД-8 и ПД-14 их стоимость жизненного цикла снизится. Об этом рассказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.
Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) активно совершенствует эти силовые установки, уделяя особое внимание снижению стоимости владения и часа эксплуатации.
Изначально в конструкцию ПД-8 была заложена возможность уменьшения стоимости жизненного цикла. Благодаря использованию композитных деталей из углепластика и современных жаропрочных сталей планируется снизить массу двигателя, улучшить топливную экономичность и значительно увеличить его ресурс.
Кроме того, ранее отмечалось, что по сравнению с нынешними аналогами эксплуатационные расходы ПД-14 будут на 14–17% ниже, а общая стоимость жизненного цикла — на 15–20% ниже, чем у зарубежных конкурентов.
ПД-14 — это новый российский авиационный двигатель пятого поколения. Его создали специально для современного гражданского пассажирского самолета МС-21. Это первый полностью российский турбовентиляторный двигатель для гражданской авиации, созданный после распада СССР.
ПД-8 — это «младший брат» двигателя ПД-14, созданный для ближнемагистральных самолетов. Росавиация официально сертифицировала этот двигатель в июне 2026 года.