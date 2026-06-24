Пентагон переходит к массовому производству беспилотных систем

Anduril

Министерство войны США рассматривает вопрос о смене парадигмы ведения воздушных войн в пользу создания массы простых, автономных беспилотных систем, управляемых искусственным интеллектом. В качестве приоритетных рассматриваются несколько программ, в частности, Drone Dominance Program (DDP) и Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Drone Dominance Program запущена с перспективой выпуска к 2028 году 340000 недорогих, одноразовых ударных БПЛА, способных одной лишь своей массой перегружать систему ПВО и создать высокую плотность ударов. В рамках программы уже проводятся серии испытаний. К примеру, военные операторы тестируют различные БПЛА, после чего отбираются лучшие для серийного заказа. По мере масштабирования производства Пентагон намерен значительно снизить цену за единицу продукции примерно с $5000 до $2300. Collaborative Combat Aircraft фокусируется на создании более крупных полуавтономных беспилотников, которые будут работать в связке с пилотируемыми истребителями (F-35 и F-47). В июне ВВС США запустили в серию беспилотные платформы FQ-42A (General Atomics) и FQ-44A (Anduril Industries). В их задачи входят РЭБ, разведка, обмен данными и другие опасные миссии. ПО будет контролировать нескольких поставщиков, чтобы не создавать зависимости от одного. Основная причина смены парадигмы ведения войны — опыт боевых действий на Украине и Ближнем Востоке, где недорогие беспилотники кардинально изменили правила игры. Однако для масштабирования производства беспилотных систем недостаточно построить соответствующие предприятия. Также необходимо выстроить логистику, подготовить персонал, отработать взаимодействие между разными типами дронов, в том числе в условиях помех.

Александр Агеев