На вооружение ВМС Индии приняты три новых корабля, построенных компанией GRSE

ЦАМТО, 23 июня. В ходе состоявшейся 21 июня в Калькутте церемонии на вооружение ВМС Индии были приняты три новых корабля.

Это фрегат Dunagiri класса Nilgiri, большое гидрографическое судно Sanshodhak и противолодочный корабль для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft) Agray.

В мероприятии принял участие премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Вышеуказанные корабли были переданы командованию ВМС Индии в ходе церемонии, состоявшейся 31 марта 2026 года.

По заявлению Н.Моди, принятие Dunagiri, Agray и Sanshodhak на вооружение отражает растущую самодостаточность Индии в оборонной сфере, поскольку все три судна были спроектированы и построены на территории страны.

Подчеркивая недавние достижения, премьер-министр отметил, что за последние несколько лет в состав ВМС Индии было принято более 40 построенных в стране военных кораблей и подводных лодок.

Все три корабля построены компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE).

Контракт на поставку семи фрегатов "Проект-17A" был подписан 20 февраля 2015 года. Его стоимость составила 480 млрд. рупий (7,5 млрд. долл.). Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) выступает в качестве головной верфи и поставит четыре фрегата, которые будут построены на верфи в Мумбаи, а GRSE построит три фрегата на своем предприятия в Калькутте. Dunagiri является пятым кораблем класса Nilgiri и вторым, построенным компанией GRSE.

Длина корабля класса Nilgiri составляет 149 м, ширина – 17,8 м, водоизмещение – 6670 т, экипаж – 226 человек. В состав вооружения фрегата входят 76-мм АУ Oto Melara, ЗРК "Барак-8", ВПУ с 8 сверхзвуковыми ПКР BrahMos (PJ-10), два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата, два 30-мм ЗАК АК-630М. Для борьбы с подводными лодками корабли оснащаются ГАС HUMSA-NG, шестью 324-мм торпедными аппаратами, двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000.

Agray – четвертый из восьми противолодочных кораблей ASW-SWC, спроектированных и строящихся компанией GRSE в рамках подписанного с МО Индии в апреле 2019 года контракта стоимость 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Корабли длиной 77,6 м и водоизмещением около 1490 т развивают скорость до 25 узлов. В состав вооружения входят легкие торпеды, противолодочные ракеты, 30-мм артиллерийская установка NSG-30 и два 12,7-мм пулемета.

Sanshodhak является четвертым и последним из четырех больших гидрографических судов SVL, которые должны быть поставлены ВМС Индии в рамках подписанного с GRSE в 2018 году контракта стоимостью 24,35 млрд. рупий (329,8 млн. долл.).

Длина кораблей серии составляет 110 м, водоизмещение – около 3400 т, экипаж – 235 человек. Суда оснащены современным гидрографическим оборудованием и датчиками, а также необитаемыми подводными аппаратами, позволяющими проводить полномасштабные прибрежные и глубоководные гидрографические исследования, сбор океанографических и геофизических данных.